¿Cuánto gana Werevertumorro en YouTube a años de no subir videos nuevos?

Werevertumorro, cuyo nombre real es Gabriel Montiel, es uno de los primeros youtubers que se volvieron famosos en México, pero desde hace un par de años ya no sube videos a su canal, cosa que no le impide ganar dinero en la plataforma.

Cabe destacar que el último video que Werevertumorro subió a su canal de YouTube data del 11 de enero de 2020 y se titula 'Reaccionando a un día con el Crew 6- En Vivo”.

En una entrevista que le hizo Franco Escamilla, Werevertumorro contó que sigue generando ganancias en YouTube, pese a que hace más de dos años no ha subido nada.

"En mi canal de YouTube de Werevertumorro ya no subo nada, años que no subo. Puedo ver ahora cuánto genera. El de Werevertumorro ahorita, algo normal por mes y no sube nada. Son mil dólares (20 mil 468 pesos)", reveló Gabriel Montiel.

Werevertumorro señaló que su canal cuenta con cerca de 1000 videos; no obstante, Montiel decidió cambiar YouTube por plataformas como TikTok y Twitch, además de que hace un podcast en Spotify en el que habla de deportes.