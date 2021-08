Verónica Montes revela que le detectaron un ¡tumor en el cerebro!

La actriz Verónica Montes, conocida por participar en “El Señor de los Cielos”, reveló que le detectaron un tumor cerebral.

Así lo contó Verónica Montes, también participante del reality “La casa de los famosos”, a la revista “TvNotas”, publicación a la que también le dijo que desde hace más de un año ha presentado problemas de salud.

Verónica Montes relató que a inicios de este año le diagnosticaron hiperprolactinemia, enfermedad causada por tener altos niveles de la hormona prolactina. Meses después le detectaron un problema en el riñón, mismo que luego de un estudio quedó descartado.

Fue entonces cuando los doctores le detectaron un tumor en el cerebro, el cual se originó debido a sus altos niveles de prolactina.

¿Verónica Montes tiene cáncer cerebral?

"Descubrieron que tengo un tumorcito en la parte central de la frente que se llama microadenoma y sale cuando tienes la prolactina alta. Me lo detectaron cuando la prolactina empezó a bajar a su nivel normal, pero semanas después me hicieron otra vez el estudio y empezó a subir", contó Verónica Montes sobre su padecimiento.

Para fortuna de la actriz, el tumor en su cerebro es benigno y no le causará cáncer. Sin embargo, extirparlo podría hacer que le de diabetes u otras enfermedades.

“Lo primero que vino a mi mente fue que estaría en una plancha para que me operaran, me asusté porque hasta pensaba que me iban abrir el cerebro. No es cáncer ni se puede convertir en algo así”, dijo Verónica Montes.

“Me dice el doctor que sólo hay que estarlo checando para controlarlo y sobre todo para evitar que crezca y vengan complicaciones, pues sería más peligroso quitármelo… si me lo quitan, me podría dar diabetes o cualquier otra cosa", finalizó.