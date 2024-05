Verónica Toussaint: este es el último VIDEO que hizo antes de morir

La muerte de la querida conductora Verónica Toussaint devastó a los amantes de la farándula mexicana, pues al enterarse de la noticia el pasado 18 de mayo lloraron su partida y el vacío que deja en las películas y en la tv. A unas semanas de su partida, se dio a conocer el que fue su último video antes de que el cáncer le arrebatara la vida y mandara su espíritu a ser juzgado y a un destino incierto.

A través de redes sociales, especialmente en TikTok, está circulando el que fue el último video que hizo Verónica Toussaint antes de su triste deceso, el cual está dando mucho de qué hablar entre la gente que la extraña.

Cabe recordar que fue durante el pasado mes de enero cuando Verónica Toussaint se despidió del programa “¡Qué Chulada!”, el cual conducía con su amiga Mariana H, pues el cáncer de mama que tenía ya estaba muy grave y se iba a enfocar en mejorar su salud… cosa que no sucedió.

A un mes de despedirse de sus fans de la tv, la famosa grabó un video para dar un emotivo mensaje con el motivo del cuarto aniversario del programa de Imagen Televisión.

Y justamente este es el último metraje que Verónica Toussaint grabó antes de morir, pero ahora el video está resurgiendo en las redes, pues los fans la están recordando, pues nunca más la volverán a ver más que en sus perfiles memoria en redes y los videos que hay en el internet sobre ella.

En el clip se ve a Verónica Toussaint en lo que parece ser una sala ubicada en un jardín, junto a otra mujer. En el clip, se escucha la voz de la conductora, quien bromea con el hecho de que no está haciendo nada.

Como era de esperase, los fans de la difunta comentaron el video dejándole mensajes del último adiós a la famosa: “Descansa Verito, Marianita se quebró, como no, si eres su alma gemela por siempre”, “Ese color en su piel indicaba que estaba ya muy mal, me recuerda los últimos videos de Karla Luna, se veían del mismo tono, sus ojos su boca”, y “Ella era una mujer muy linda, inteligente pero se cuidaba mucho, yoga, deportista, no tenía vicios, estaba muy enamorada... y aún así se fue”, le dijeron.