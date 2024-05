¿Dónde descansarán las cenizas de Verónica Toussaint?

La muerte de Verónica Toussaint conmocionó a toda la farándula y a los empleados de Imagen TV, pues a dos días de su deceso la actriz y conductora sigue generando tema de conversación, y ahora se dio a conocer la forma en la que sus cenizas descansarán.

Cabe recordar que la noticia de su deceso la dio a conocer el mismísimo Ciro Gómez Leyva, quien interrumpió su noticiero para informar, dolido y con un nudo en la garganta, la muerte de la también empleada de Imagen TV.

Verónica Toussaint



Descansa en paz, Mi Reina 👑



🙏 🕯 pic.twitter.com/7DizTvieqH — EL PRIMO 🎩 (@Soy_Paquito_2) May 17, 2024

“Nos estamos enterando de una noticia que nos duele mucho a todos los que trabajamos en Imagen Televisión, nos están informando que el día de hoy muy joven, 48 años de edad, murió después de una larga y dura batalla, de 3 años y medio, murió nuestra queridísima compañera Verónica Toussaint. No pudo superarlo, pero queda su sonrisa, su compañerismo, su talento enorme”, dijo triste.

Decenas de famosos lamentaron el deceso, entre los que destacan la mismísima Belinda y los trabajadores de Imagen Televisión.

Ahora, durante los trabajos funerarios de Verónica Toussaint el programa de chismes “De Primera Mano” logró sacarle unas declaraciones al hermano de la occisa, las cuales dan a conocer el que podría ser el destino de los restos humanos carbonizados y triturados de la famosa.

Lista, bonita y alburera. ¡Mucho mejor que todas las otras conductoras insípidas!

QEPD Verónica Toussaint 🙏🏼 pic.twitter.com/Lox8ZYUHMv — Simpsonito (@SoySimpsonito) May 17, 2024

“Algo muy curioso que me comentó Francisco sobre la última voluntad de Verónica es que sus cenizas se esparcieran en la tierra”, reveló Mariana Zepeda sobre dónde terminarán las cenizas de Verónica Toussaint.

"Eso significa que van a elegir un lugar y las van a esparcir en toda la tierra para que ella esté donde quería estar”, abundó.

No obstante, los familiares de le famosa y difunta actriz y presentadora de tv no han revelado en lugar a donde irán a lanzar las cenizas… o si realmente no respetarán su último deseo y preferirán encarcelar el polvo de huesos carbonizados y triturados de la comediante en una urna funeraria en su sala o algún nicho de una iglesia.