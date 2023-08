Vicente Fernández Jr. y Mariana González revelan invitaciones a su boda y piden que no vayan niños

Vicente Fernández y su novia Mariana González ya están alistando todo para su próxima boda, luego de haberse comprometido de manera muy romántica en París.

La pareja filtró las invitaciones para su próximo enlace matrimonial, en la cual se observa que tiene una indicación en la que no se permitirán menores en la fiesta.

“Tenemos el honor de invitarlos a ser partícipes de nuestra unión. Dess code, formal/no niños”, es lo que se lee en la invitación.

Invitaciones a la boda de Vicente Fernández Jr y Mariana González Foto: Especial

En el documento aparecen los nombres de los novios en letras doradas y también se comparte la dirección de la recepción y también la mesa de regalos que al parecer será de la tienda Liverpool.

Mariana González tapó la fecha y la dirección de la fiesta, sin embargo, se espera que lo revele a los medios próximamente.

Así se comprometieron Mariana González y Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González compartieron imágenes de su romántico momento en el que se comprometieron, el pasado 1 de diciembre.

En las fotografías se observa que Vicente Fernández Jr. armó un escenario ideal para declararle su amor a su novia.

El cantante colocó una alfombra roja y al final de ésta había unas letras gigantes que decían “Cásate conmigo” en inglés “Marry me”. Vicente Fernández se arrodilló para entrenarle un gran anillo a Mariana González. Lo más romántico de todo es que la Torre Eiffel estaba de fondo.

Mariana González contó que se fueron de viaje a Francia con motivo del cumpleaños de ella y que Vicente Fernández Jr. la sorprendió porque ella no quería caminar hasta donde le pidió matrimonio, pero finalmente concluyó la travesía con un romántico momento.

“Te elegí a ti: Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía no me importó Nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es Ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una Vida Juntos Te amo con todo mi corazón Un día inolvidable”, escribió Mariana González en redes sociales.