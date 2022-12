Vicente Fernández Jr. le pide matrimonio a Mariana González con romántico detalle en París (FOTOS)

Vicente Fernández Jr. decidió formalizar su relación con la empresaria e influencer Mariana González y le propuso matrimonio con un romántico detalle en París.

A través de las redes sociales, Vicente Fernández Jr. y Mariana González compartieron imágenes de su romántico momento en el que se comprometieron.

En las fotografías se observa que Vicente Fernández Jr. armó un escenario ideal para declararle su amor a su novia.

El cantante colocó una alfombra roja y al final de ésta había unas letras gigantes que decían “Cásate conmigo” en inglés “Marry me”. Vicente Fernández se arrodilló para entrenarle un gran anillo a Mariana González. Lo más romántico de todo es que la Torre Eiffel estaba de fondo.

El hijo del Charro de Huentitán y la influencer se comprometieron el pasado 1 de diciembre y aunque habían adelantado que se casarían apenas este domingo publicaron las imágenes del espectacular momento.

Mariana González contó que se fueron de viaje a Francia con motivo del cumpleaños de ella y que Vicente Fernández Jr. la sorprendió porque ella no quería caminar hasta donde le pidió matrimonio, pero finalmente concluyó la travesía con un romántico momento.

“Te elegí a ti: Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía no me importó Nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es Ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una Vida Juntos Te amo con todo mi corazón Un día inolvidable”, escribió Mariana González en redes sociales.

¿Cuántas esposas ha tenido Vicente Fernández Jr?

Vicente Fernández Jr. decidió volver a unirse en matrimonio ahora con mariana González, sin embargo, esta sería la cuarta vez que se casaría el cantante.

La primera esposa de Vicente Fernández Jr. fue Sissi Pinechet, después se casó con Mara Patricia Castañeda y su tercera esposa fue Karina Ortegón.