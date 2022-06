¿Vicente Fernández tuvo una hija con la hermana de su esposa Cuquita?

En la serie “El Último Rey” se recuerda el momento en el que Vicente Fernández y su esposa Cuquita adoptaron a su hija Alejandra Fernández.

En “El Último Rey” se puede ver cuando Gloria, la hermana de Cuquita le confiesa a la esposa de Chente que está embarazada, pero hay un intercambio de miradas entre el cantante y su cuñada que insinuaría que la hija de Gloria sería hija de Vicente Fernández.

Al parecer esta revelación estaría en el libro de Olga Wornat, “El Último Rey”, en el que está basada la serie.

"Lo que no se sabía y que está en el libro, es que la hija que adoptaron, Alejandra, en realidad fue de Vicente (Fernández) y de la hermana de doña Cuquita", comentó la periodista Ana María Alvarado en el programa “Todo para la Mujer".

¿Cuál es la historia oficial de la llegada de Alejandra a la vida de Vicente Fernández?

En diversas entrevistas Vicente Fernández contó cómo fue que él y Cuquita decidieron adoptar a Alejandra y darle el apellido Fernández.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña. Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, narró Chente en alguna entrevista.

La mamá de Alejandra fue por ella cuando aún era niña, pero el periodo que pasaron juntas a pequeña se desmejoró y la regresó con los Fernández y desde ahí no se ha separado de la familia.