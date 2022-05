¿Quién es y a qué se dedica la única hija de Vicente Fernández?

La serie de Vicente Fernández “El Último Rey” se ha mostrado cómo es la relación entre Vicente Jr., Alejandro y Gerardo Fernández.

Sin embargo, también sale el personaje de Alejandra Fernández, la única hija que tuvieron Vicente Fernández y Doña Cuquita.

¿Quién es Alejandra Fernández, la única hija de Vicente Fernández y Doña Cuquita?

Alejandra Fernández es la hija adoptiva de Vicente Fernández y Doña Cuquita, la madre biológica de Alejandra es Gloria, una de las hermanas de la esposa de Chente.

Llegó a la familia desde que tenía 40 días de haber nacido, por lo que la pareja la adoptó como si fuera su propia hija.

te puede interesar ¿Quién es el compadre de Vicente Fernández?

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. Pero como yo no tuve hijas… La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña. Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, narró Chente en alguna entrevista.

La mamá de Alejandra fue por ella cuando aún era niña, pero el periodo que pasaron juntas a pequeña se desmejoró y la regresó con los Fernández y desde ahí no se ha separado de la familia.

Actualmente, la hija de Vicente Fernández es diseñadora gráfica y aunque está fuera del ojo público cuando murió el Charro de Huentitán salió a dar algunas declaraciones a la prensa.