Presunta hija de Vicente Fernández amenaza a familia del charro con "revelar la verdad"

Ana Lilia Aréchiga, la presunta hija no reconocida de Vicente Fernández, amenazó a la familia del charro con “revelar la verdad” y comprobar que sí fue engendrada por el charro, quien recientemente murió.

Así lo aseguró Ana Lilia Aréchiga en el programa “Chisme en vivo”, emisión a la que dijo que desde siempre su madre le aseguraba que es hija de Vicente Fernández, y que le va a quitar sus “caretas de hipocresía” a los familiares del cantante.

“Les duela o no les duela, les guste o no les guste, él es mi padre y yo soy su hija y espérense unas nuevas que les tengo, donde yo les voy a comprobar que yo todo el tiempo dije que soy la hija de Vicente Fernández y lo soy”, expresó.

“Va a llegar el momento en que todas sus caretas de hipocresía y de mentira se les va a caer, porque si yo les dije que soy la hija y me les puse en frente, ¿por qué no me creyeron?”, agregó Ana Lilia Aréchiga.

Por si fuera poco, la mujer afirmó que Vicente Fernández nunca la rechazó, pero que fue su madre de ella quien le pidió alejarse de la familia Fernández.

Si creyeron que el pleito entre Flor/Anette Cuburu vs Mara Patricia o las equivocaciones de la tía TAVATA !!fue lo más bizarro en la muerte de #VicenteFernandez ?? Ps naaaa mis cielas … chequen esto #AnaLiliaAréchiga “la hija primogénita no reconocida” 🙊😱🥴 pic.twitter.com/K66JYsDODf — JUANGABRIELA JACKSON (@YoZhoy) December 18, 2021

Asimismo, Ana Lilia Aréchiga aseguró que la canción “Mi niña bonita” se la dedicó el charro a ella, pues fue lanzada poco después de su nacimiento.

Finalmente, la mujer señaló que existe una entrevista de Vicente Fernández, en la que él acepta que la engendró: “Yo sé de la existencia de esta hija, el gran problema es que mi esposa y mis hijos no me dejan que la reconozca”, dijo según el famoso.

