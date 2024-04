Víctor Manuelle recupera esencia de la salsa romántica

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle —acreedor de varios Premios Grammy— lanza Retromántico (Sony Music, 2024): álbum infundido por los índices melódico-rítmicos de la ‘salsa romántica’ que tuvo apogeo en los años 80 y 90 del siglo pasado. El Sonero de la Juventud presenta esta esperada producción discográfica que promete volver a cautivar a los adictos de un estilo marcado por la nostalgia sentimental y los ardores del amor.

Diez temas disponibles en todas las plataformas digitales desde el pasado 12 de abril en colaboraciones con Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Johnny Rivera, Maelo Ruiz y Willie González. Destaca “Otra noche más”, a dueto con la voz grabada del difunto salsero puertorriqueño Frankie Ruiz, el cual ocupa los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos, Perú, Colombia y Puerto Rico.

Con este proyecto quiero revivir momentos emotivos para conquistar a los salseros e invitar a las nuevas generaciones a adentrarse en una época donde la conquista amorosa y el ímpetu de Eros, se hermanaban a través

de la salsa y el baile

Víctor Manuelle

Cantante

Composiciones que se impusieron en las décadas finales del siglo pasado, que ahora Víctor Manuelle retoma con nuevos arreglos orquestales, somos testigos de atractivos duetos: junto a Santa Rosa registró el exitoso tema “Vamos a romper la noche”, con Nieves se interna en los pasajes de “Cosas del Amor”, pieza de gran aceptación en los 90; “Casi perfecta” está dilucidada con Rivera; mientras que con González hace renacer “No quería mentir”; y con Ruiz, “Me fallaron los dos”.

“Cada colega que me acompañó en esta grabación hizo gala de su privativo modo de frasear. Gilberto Santa Rosa, mi padrino musical, me hizo sentirme arropado por él otra vez. Tito Nieves, Johnny Rivera, Maelo y Willie González son amigos de siempre. Ha sido un honor colaborar con estos grandes salseros, cantantes de reconocimiento internacional. Con esta placa regreso a mis inicios, a la vez que celebro un género, la llamada salsa romántica que me ha dado muchas satisfacciones y que siempre preservaré en mi trayecto”, dijo Víctor Manuelle a La Razón en entrevista telefónica.

¿Dueto con Frankie Ruiz? Se logró gracias a la tecnología digital, se pudo juntar su voz con la mía después de 26 años de su muerte. Frankie Ruiz es una referencia clave en mi formación: incluimos “Otra noche más” con su voz grabada interpretando el coro de “Deseándote”, uno de sus grandes éxitos. Quisimos hacer un tributo al legado de una de las más significativas influencias en mi carrera.

¿Fonograma hilvanado desde un afanoso ‘propósito romántico’? Sí, el romanticismo como una motivación. Otros temas del disco como “En 4 días”, “Los hombres también lloran”, “Otro intento” y “Si Volviera Jesús”, dialogan con coordenadas sentimentales donde el amor es protagonista.

¿Rescate de la ‘salsa romántica’? Retromántico recupera la esencia y el sentimiento de la salsa romántica que tuvo mucho influjo en la música afrocaribeña. Con este proyecto quiero revivir momentos emotivos para conquistar a los salseros e invitar a las nuevas generaciones a adentrarse en una época donde la conquista amorosa y el ímpetu de Eros, se hermanaban a través de la salsa y el baile.

¿Presentaciones en México? Tenemos dos conciertos en el Auditorio Nacional el próximo 31 de mayo y 1 de junio, en los cuales celebro 30 años de carrera y daremos a conocer todos los temas del disco.

Portada del disco "Retromántico" Foto: Especial

Retromántico