VIDEO | Alfredo Adame sale de 'El Torito' tras agredir a periodista y cuenta su experiencia

Alfredo Adame salió de El Torito tras estar durante seis horas en el recinto por violar medidas cautelares, de acuerdo con lo que contó el mismo artista al momento de su salida. No cabe duda que el actor es un personaje sumamente polémico, quien en más de una ocasión ha tenido fuertes problemas con terceros.

Ha sido ahora, con la demanda que levantó Gustavo Adolfo Infante en contra de Alfredo Adame, que el ex participante de La Casa de los Famosos 2024, se tuvó que enfrentar a un par de horas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, también conocido como El Torito.

“Seis horas de arresto por mentársela a un periodista, salgo a la una de la tarde”, escribió el artista en su cuenta de Instagram mientras se dirigía a quedar recluido. Al salir, se mostraba bastante serio, pero relajado.

Alfredo Adame sale de El Torito

"Fue una medida de arresto de seis horas por el asunto que traigo con una persona. Aparentemente, infringí una medida cautelar", comentó Adame, quien al parecer no tiene permitido hablar públicamente del periodista Gustavo Adolfo Infante ni sobre la madre del mismo.

Sobre su estadía, el famoso aseguró que la pasó bastante bien, asistiendo a conferencias y conviviendo con sus fanáticos, pues varios de ellas se encontraban recluídos con él.

"Me la pasé padre, todo muy bien, hay conferencias cada media hora y me trataron muy bien. Son mis fans los que están adentro, me súper saludaron, cotorrearon conmigo. Les estuve contando de la televisión y muchas otras cosas", finalizó.

Asimismo, señaló que los fanáticos con los que se encontró lo llenaron de comentarios positivos y señaló que pasó un rato muy agradable conversando y asistiendo a conferencias, como una de Alcoholicos Anónimos, para la que guardó un boleto con la intención de regalarselo a alguien que viera con problemas de alcoholismo.

"Gracias a todos por estar pendientes de mí, la verdad la pasé muy bien. Les mando un abrazo", escribió también por medio de sus redes sociales sobre su experiencia, junto con el video donde se le ve fuera del centro de reclusión una vez terminó su tiempo en el mismo.

Alfredo Adame destaca lo importante que es "tomarse la vida con humor" tras vivir esta experiencia en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, donde pasó 6 horas de su vida por hablar sobre Gustavo Adolfo Infante y su madre en medio de una demanda en su contra