Encarcelan a Alfredo Adame por agredir a un periodista y él se burla: 'voy recluso'

Tal parece ser que para Alfredo Adame todo es pura fiesta, cotorrero, pelearse con la gente y jijijí y jajajá, pues ahora el polémico actor compartió un video en el que, quitado de la pena y todo divertido, anunció que los metieron preso por agredir a un periodista.

Fue a través de sus redes sociales que Alfredo Adame compartió su polémico video, en el que aparece completamente feliz y riéndose de sus gracias”.

De acuerdo con sus declaraciones, el llamado “Golden boy” anunció se entregó voluntariamente a las autoridades capitalinas para cumplir una condena que le impusieron por un pleito que tuvo con un periodista.

Según lo declarado por el famoso, el crimen que comentó en contra del periodista fue simplemente “mentarle la madre”.

Para fortuna de todos sus fans y la gente que le compra saludos e invitaciones groseras, Alfredo Adame no va a estar en algún reclusorio grande, sino que únicamente va a estar en el Centro de Sanciones Administrativa y de Integración Social, mejor conocido como Torito, unas seis horas.

“¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! No me van a creer a dónde voy… pues voy al Centro de Reclusión Temporal llamado el Torito aquí en la Ciudad de México”, inició en sus declaraciones.

“Me tengo que meter seis horas porque le menté la madre a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto, entonces ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al Torito. Bueno, si no escuchan nada de mí en la mañana hasta en la tarde me comunico, voy de recluso al Torito”, añadió Alfredo Adame todo feliz y quitado de la pena.

Como era de esperarse, los fans de Adame le dejaron algunos divertidos comentarios como: “ese Ademe no tiene respeto por nada”, “sin miedo al éxito papi”, “ahora resulta que por una mentada te meten al bote noma” y “se las mientas a todos los puercos de mi parte”.