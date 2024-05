Rey Grupero afirma que el mánager de Alfredo Adame planea sus polémicas

Rey Grupero está generando una nueva polémica, pues ahora el youtuber afirmó al programa “La Caminera” que todos los pleitos y escándalos en los que se involucra Alfredo Adame son planeados por su mánager.

En entrevista con el programa, el Rey Grupero afirmó que su gran enemigo es Alfredo Adame, a quien al parecer no puede olvidar, motivo por el cual se puso a tirarle hate.

“Últimamente con quien mejor me he llevado es con mis enemigos. Ya nada más falta que Alfredo Adame me marque y me diga ‘Quiero que seas mi padrino’”, inició el famoso en sus declaraciones.

El Rey grupero señaló que ya no ha tenido encuentros con el también enemigo de Carlos Trejo, “pero me cae muy bien. Veo todo lo que hace y me da risa mientras no me pasé a mí”.

Recordó que, en una ocasión, Alfredo Adame reveló su teléfono en un programa en vivo, “y me saturó el WhatsApp, aparte decía que 100 mil pesos y cuando caminaba por la calle decían ‘Agárrenlo para que nos dé los 100 mil varos’”.

Alfredo Adame Especial

Por ello, el famoso dijo que se vengó de Adame: “Y que cuelgo una lona ahí en Periférico, una lona gigante de él dando patadas de bicicleta, ‘Clases con Adame’ y puse su número”.

Tras ello, reveló que Adame "tiene un Ratatouille", pues “todo lo que hace Adame, no es Adame. Es un pequeño ser que se llama Fernando, que es su mánager, que es una cosita que te llega a la cintura, chiquitito, y todo se le ocurre a él”.

Finalmente, Rey Grupero dijo que “todos los saludos, todos los desmadres que ha tomado para crecer su carrera, los ha hecho ese pequeño. Los de ese tamaño son peligrosos, si le llega a la axila a Fran Hevia es algo peligroso. Un saludo a Fernando, porque me cae muy bien aparte”.