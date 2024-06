VIDEO | Ángela Aguilar se hace un misterioso tatuaje e internautas aseguran que es sobre Nodal

En medio de los rumores sobre una relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, la joven apareció en le video de un tatuador en Italia, donde ambos cantaban juntos "Summertime Sadness".

En el video, podemos ver al tatuador, quien se llama Alessandro Capozzi, realizando un tatuaje en la mano de Ángela Aguilar y en medio del video, podemos escuhar una risa que muchos han adjudicado a Christian Nodal.

Y es que los "amigos" han pasado un rato juntos en Roma, Italia, hasta donde viajó la cantante para hacerse un tatuaje en la mano que aún oculta hasta el momento. Tampoco el tatuador ha revelado de qué se trata esta pieza, ya que aseguró que ella le pidió de manera explícita que no revelara nada.

En sus redes sociales, la artista tampoco ha mostrado su tatuaje y lo más probable es que lo mantenga en secreto hasta que el mismo este curado, por lo que tardaremos una semanas en saber qué fue lo que se hizo.

A pesar de ello, las especulaciones ya comenzaron, pues aseguran que Nodal tuvo que ver en que la artista quisiera tatuarse y que podría ser algo referente a El Forajido, con lo que confirmaría los rumores de un romance entre ambos.

A pesar de ello, lo más probable es que el tatuaje tenga algo que ver con la dinastía Aguilar, la carrera de la joven o algun gusto personal que ella tenga, como ha sucedido en ocasiones anteriores, ya que no es la primera vez que la joven decide marcar su piel con un diseño.

Los tatuajes de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar no es nueva en el mundo de los tatuajes. Lo que pasa es que los mencionados son bastante discretos y están colocados en zonas no demasiado visibles, por lo que no sabíamos que tenía tatuajes hasta que ella misma lo mostró con una foto donde muestra su espalda.

El tatuaje es una flor, lo cual ha llevado a pesar al público que se trata de una manera de llevar a su abuela, Flor Silvestre. La hija de Pepe Aguilar tambipen tiene un sagrado corazón con un pasaje bíblico tatuado en la zona de las costillas. Además, tiene un tercer tatuaje, una constelación de estrellas cerca del hombro.

A pesar de todo, Ángela Aguilar se mantiene discreta con respecto al nuevo tatuaje que se habría hecho en Italia y donde Christian Nodal le habría acompañado. Del mismo modo, los cantantes de regional mexicano se mantienen discretos ante la situación.