VIDEO | Aurea Zapata acusa a Patricio Cabezut de violentarla a ella y a sus hijas

Ha pasado mucho tiempo desde que Patricio Cabezut y Aurea Zapata iniciaron un pleito legal en cual acusa al famoso por violencia intrafamiliar y se disputan por la custodia de sus dos hijas. Hace poco, la famosa confesó temer por su vida y la de sus hijas a raiz del conflicto en el cual se esncuentra desde hace un par de años con su ex marido.

En el pasado, Pato Cabezut denunció a su ex esposa, Aurea Zapata, de manera pública por no permitirle ver a sus hijas, al no llevarlas a las convivencias que tenían pactadas. El motivo detrás de estas ausencias podría ser desgarrador, ya que ahora acusan al conductor de haber violentado a las menores mientras se encontraba en pareja con su ex esposa.

¿Qué pasó entre Aurea Zapata y Patricio Cabezut?

"Está vinculado a proceso, nos vamos a juicio, el señor es un generador de violencia" aseguró recientemente Aurea Zapata sobre su ex pareja "nos ha violentado a mi y a las niñas" señaló recientemente y puntualizó que el ex conductor está demanadado por varios cargos.

En el pasado, el conflicto legal llevó a Pato Cabezut de acusar a su ex esposa por no permitirle ver a las niñas, al asegurar que la justicia no velaba por la integridad de las menores al no insistir a su ex pareja el llevar a las pequeñas a las reuniones acordadas. Ante esto, Zapata señalaba que el padre de las menores era un deudor alimenticio y una persona peligrosa.

Aurea Zapata dice tener miedo por su vida y la de sus hijas

Fue en el pasado que entre lágrimas, Aurea Zapata denunció que hace unas semanas, un juez habría determinado "que se rompieran las cerraduras, se cateara el departamento y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él (Patricio Cabezut) sin importar sus derechos humanos, su integridad y sobre todo su seguridad" puntualizó y señaló que ha estado escondida junto con sus hijas.

Ante ello, Cabezut salio a negar las acusaciones de su exesposa, asegurando que Zapata es quien no le ha permitido ver a sus hijas desde que comenzó el pleito legal, pese a cumplir con la manutención de las menores de edad.

Aurea señaló que fue el 20 de noviembre de 2021 que se atrevió a denunciar a Patricio Cabezut ante las autoridades de la alcaldía Benito Juárez por violencia familiar. “No es posible que las autoridades no nos hagan caso y tenga que esconderme con mis hijas porque me las quieren quitar y nos quieren separar, ayúdenos por favor”, pidió.