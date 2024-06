VIDEO | Bad Bunny llora en pleno concierto y usuarios temen que podría retirarse de la música

Bad Bunny se presentó recientemente en Puerto Rico, donde celebró el final de su gira Most Wanted Tour, donde ha interpretado los temas de su último álbum, Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana, junto con algunas de las canciones que han marcado su carrera.

El artista reveló que sus presentaciones en Puerto Rico serían muy importantes en su carrera, pues marcarían el final de una etapa. Esto llevó al público a pensar que quizás Benito habla de que se retirará de la música o cambiará por completo su estilo musical, por lo que los fanáticos de Bad Bunny están a la expectativa sobre la situación.

El artista ofreció un show en el Coliseo José Miguel Agrelot en PR. El famoso indicó que los boricuas fueron los primeros en escuchar el disco, así como el resto de su música, por lo que su presentación será demasiado especial.

Bad Bunny via IG Stories. 🥺🐎🇵🇷 pic.twitter.com/GoxM5CeJy3 — Bad Bunny Tour (@tourbadbunny) June 6, 2024

"Si has visto a Bad Bunny cantar en vivo, pero no lo has hecho en Puerto Rico, realmente no lo has visto", reveló Benito Martínez Ocasio, nombre completo del artista.

A pesar de todo, el artista no ha hecho más comentarios sobre su posible retiro, aunque en esta ocasión, fue una acción en el concierto lo que hizo florecer, con mayor fuerza, los señalamientos.

Bad Bunny rompe en llanto en pleno concierto

El cantante dio cierre a su gira el 8 de junio en Puerto Rico. Si bien el mometo fu épico para los miles de seguidores que lo vieron y la presentación lo consolidó como uno de los mejores exponentes del género, en redes circulan varios videos donde el artista rompe en llanto.

Bad Bunny got a standing ovation 👏🏼 at The Plaza Del Caribe “Caribbean Cinemas” 🥺🐎🇵🇷 pic.twitter.com/HIbpJaWDMw — Bad Bunny Tour (@tourbadbunny) June 8, 2024

En medio de la canción "Vuelve Candy B", se ve que Benito pasa por un mal momento, pues aparece de rodillas mientras cubre su rostro y se mueve como si llorara o exhalara muy fuerte. El público decidió mostrar su apoto al corear su nombre y llenarlo de aplausos.

En otro video, pordemos ver al artista cantar "Ancho PR" y de pronto, al cantar la barra "gracias a Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela", se puede escuchar como se le rompe un poco la voz.

"Amo este disco. Vuelve Candy B y Acho Pr son demasiado personales. Gracias por mantenerlo real como artista", "el llora y yo lloro con el", "lloró en todas" y "que alguien le de un abrazo por mi", son algunos de los comentarios al respecto.

Mientras hubo quien señaló que Bad Bunny lloró por felicidad al estar con su público, hay quien recuerda el mensaje y se cuestiona si podría ser el final de su carrera o por el contrario, su retiro aún está lejos de pasar.