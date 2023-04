VIDEO. Bella maestra de matemáticas revela que tuvo romance con uno de sus alumnos

Las maestras se han convertido es las más famosas de TikTok por su espectacular belleza y en esta ocasión una bella maestra de matemáticas, además de cautivar con su gran figura, también sorprendió por que contó la historia de cuando salió con uno de sus alumnos.

La maestra de matemáticas se llama Leila Vidriales y tiene más de 400 mil seguidores en TikTok y es originaria de Argentina.

La maestra de TikTok se ha vuelto famosa por hacer videos en los que ayuda a los usuarios a resolver problemas matemáticos, pero además comparte videos de su vida cotidiana fuera de la escuela.

La profesora también es bailarina y en sus videos de redes sociales aprovecha para mostrar sus mejores y más prohibidos pasos.

Maestra de matemáticas cuenta cómo fue salir con un alumno

La maestra de matemáticas también sorprendió al contar cómo fue que decidió salir con uno de sus alumnos y no todo terminó tan bien.

La docente hizo un story time para revelar cómo fue que ella y su alumno tuvieron un romance y ahora el joven se volvió su ex.

“Una noche fui a un bar con una amiga y me encuentro con un amigo que veía hace un montón y el amigo había llevado a un familiar, entonces empezamos hablar toda la noche y me dice ‘no porque tengo esta materia que me cuesta un huev…y es matemáticas’ y yo: ‘ay que conexión yo justo soy profesora de matemáticas’”, recordó la maestra.

te puede interesar Ella es la maestra de inglés que impacta con su belleza en TikTok (VIDEOS)

La hombre asistió a las clases de ella y notaba que el joven la miraba distinto “empezaba a hacerse el simpático y le dije: ‘si apruebas esta materia nosotros vamos a ir a tomar algo’”, dijo.

La maestra contó que su alumno se motivó y él aprobó su examen, entonces salieron de fiesta y todo salió bien, pero incluso así ella no volvería a salir con alumnos.

“Él era más grande que yo y ya con contarte esta historia que yo era la profesora, era más chica, ya te imaginarás el resto de la relación”, dijo.