VIDEO | El Capi Pérez se vuelve stripper en Venga la Alegría y enloquece las redes

El Capi Pérez se convirtió en stripper en el programa de Venga la Alegría y enloqueció a las redes sociales con su sensual baile durante una de las secciones del matutino.

El conductor tiene su segmento llamado “Gánale al Capi” en el que compite con invitados o con sus propios compañeros del programa y los reta a un duelo de baile. En esta ocasión el también comediante se enfrentó a Kike Mayagoitia.

Durante el desafío bailaron el clásico tema “Everybody” de los Backstreet Boys, el cual se volvió la canción oficial de los bailarines que se dedican a hacer bailes solo para mujeres.

El Capi Pérez se vuelve stripper en Venga la Alegría Foto: Especial

El primero en mostrar sus mejores pasos fue Kike Mayagoitia, quien se quitó la playera para enseñar su atlético y escultural cuerpo, ya que él participó en el concurso Mr. World México y ganó en la edición de 2011.

Pero El Capi Pérez no se quiso quedar atrás, ya que él no se intimida ante los músculos de Kike Mayagoitia y también sacó sus mejores pasos sensuales. El comediante se comenzó a levantar la playera y sus compañeras le gritaron pues no podían creer lo que estaba pasando.

El Capi Pérez cortó el baile y el resto de la gente en el foro se quedó emocionada, con los atrevidos movimientos del conductor de La Resolana.

El Capi Pérez y Kike Mayagoitica enloquecen a las redes con su baile

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar y los cibernautas aplaudieron los sensuales bailes de los dos conductores de Venga la Alegría.

“Capi eres el mejor”, “Me quedo con el Capi”, “Mil veces el Capi”, “Prefiero la pancita de mi Capi”, “Uno de esos para llevar”, fueron algunos de los comentarios de los fans del matutino.