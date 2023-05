El Capi Pérez confiesa que trabajó como animador en una tienda de ropa: 'quería lana'

El Capi Pérez no siempre fue una figura televisiva, sino que empezó humilde trabajando en una tienda de ropa norteña.

Así lo confesó el Capi Pérez en el podcast “Creativo”, en el cual relató que, en 2010, en su natal Aguascalientes, trabajó como animador en una tienda de ropa.

“Me encantaba irme de peda, tenía un chi*** de amigos, la pasaba muy bien. Pero ese momento divertido de mi vida se topó con la frustración de la lana y con la frustración del tope de crecimiento; los últimos años que viví en Aguascalientes no fueron tan felices”, inició en su relato.

“Lo recuerdo con melancolía y cariño, pero ya cuando me pongo a desmenuzar esos últimos años, recuerdo que no era yo, porque ya me urgía irme de ahí por tema de crecimiento y de chamba”, agregó El Capi Pérez.

Tras ello narró que trabajó como animador en la tienda Norteño Boots y dio detalles de cómo fue esa experiencia.

“En la Feria de San Marcos estaba afuera todos los días invitando a la gente que pasara, era animador, pero esto lo hacía al mismo tiempo que me dedicaba a la televisión; hubo una época en que hice televisión Échele primo, animador de Norteño Boots, mesero en unos mariscos y mesero en un antro en la noche. Tenía todas estas profesiones al mismo tiempo”, recordó.

“Estaba afuera animando, de ‘Pásele, tenemos promociones’ haciendo dinámicas con la gente. O sea, sí está padre el recuerdo, lo digo con orgullo, pero cuando lo analizó eran unas puti*** enormes”, abundó el Capi Pérez.

“Yo veía a la gente pisteando a mi alrededor, pasándola muy bien, y yo estaba ahí en el solazo, haciéndome el chistosito frente a muchas personas que me ignoraban”, dijo todo antojado.

“Entonces, es bueno tener las dos raciones: la muy positiva y motivadora, pero también la realidad Ahí sinceramente no sé descifrar qué es lo que te hace seguir avanzando, porque todos los días decía ‘Qué chin… estoy haciendo’, pero hay algo que te hace levantarte”, aseveró el Capi Pérez.

“Quería lana, era lo que yo quería, trabajar para disfrutar; lo que quería era juntar algo, salirme de peda, era buena época. Ahí no batallaba de lana porque tenía cinco trabajos, pero quería comodidad, aspirar a algo que no sabía ni qué”, finalizó.