Arath de la Torre es exhibido amenazando y gritándole a empleados del aeropuerto de Cancún (VIDEO)

Arath de la Torre, el conductor calificado por la Secretaría de Cultura como un racista empedernido, volvió a demostrar que es un ser nefasto y prepotente, pues fue captado gritándole y hostigando a los empleados del aeropuerto de Cancún.

A través del video que ya se viralizó, se demostró que Arath de la Torre llegó tarde a su vuelo y que se desquitó con los trabajadores, que no tenían ni un gramo de culpa de su impuntualidad.

“Sí, aquí el detalle es que llegó tarde para documentar”, le dice una empleada al famoso, quien la interrumpe y le dice gritando: “que no llegué tarde, porque estaba demorado”.

La mujer le dice a Arath de la Torre que el vuelo no estaba retrasado, a lo que el nefasto sr le replica: “Ah, Ok. Entonces estoy loco, soy un imbécil, soy un iluso, estoy estúpido, hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer”.

México, si la gente no hiciera famosa a personas como Arath de la Torre pic.twitter.com/t7fe8JHZpT — Alejo Valdivia (@AlexValdv) May 22, 2023

“¿Tu nombre? No puede ser que estén robando, que me estén cobrando por el boleto haciéndome creer que llegué tarde. A ver, compruébame que llegué tarde, es mi palabra contra la tuya, yo llegué temprano. A ver”, agregó el conductor.

La empleada le dijo al famoso que “el vuelo lo cierran 45 minutos antes”, le indicó una vez más por qué De la Torre no alcanzó a abordar”, a lo que el actor tachado de racista le dijo:

Arath de la Torre be like pic.twitter.com/W4oCYThpFM — Consultoría CDMX (@consultoriacdmx) May 23, 2023

“Ratas asquerosas, valen madre” y se escucha que algo se cae. A lo que otro empleado le responde, “¿Qué pasó? ¿Por qué me avientas las cosas? Me aventaste algo”, ante lo que Arath acepta que le aventó un baucher. Es ahí cuando se desconecta:

“¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?”, gritó.

Como Arath de la Torre seguía de prepotente y nefasto, otros empleados empiezan a decir: “cancélale el vuelo”, ante lo cual el famoso se puso a amenazarlos a todos.

“No me puedes cancelar el vuelo porque estoy en mis 5 sentidos y tú no puedes hacer eso. ¿Me oíste? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar, te lo digo en buena onda, yo nada más te dije, ‘¿te me estás poniendo al pedo?’ ¿Me van a cancelar el vuelo? ¿Me están amenazando?”, pronuncia.

“¿En qué momento le falté al respeto? Yo tampoco estoy aquí para recibir ese tipo de trato. ¿Me va a cancelar el vuelo?” agregó el inventado.