VIDEO | Así fue como Cristina Pacheco se despidió del público en su último programa

"Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo". Así es como Cristina Pacheco se despedía de su público en Canal Once, luego de más de 50 años de transmisiones con programas como "Conversando" y "Aquí nos tocó vivir". Visiblemente triste, la periodista decía adiós argumentando problemas graves de salud.

Aquella tarde, el mundo de la cultura en México se paralizó tras ver en televisión pública, el mensaje que transmitía la maestra Cristina en las pantallas de Canal Once, la que por cinco décadas fue su casa. Hoy, Cristina Pacheco muere a los 82 años y esta fue la manera en que dijo hasta siempre al legado que dejó en el periodismo nacional.

leer más Muere la escritora y periodista Cristina Pacheco a los 82 años

Así se despidió del público Cristina Pacheco en su último programa

Hace apenas un par de semanas, Cristina Pacheco decía adiós, de manera momentánea, a las transmisiones de sus programas en Canal Once, por motivos de salud. Esa fue la última vez que a la periodista se le vio al aire, dejando para siempre un legado no sólo en la televisión mexicana, sino en el periodismo y la cultura.

"No es fácil y necesito que el público que me hace el favor de acompañarme me entienda si me equivoco, si de pronto se me van las palabras, si de pronto no sé cómo decir las cosas. Con mucha emoción y mucha alegría quiero agradecerles su presencia, su constancia, su apoyo, su solidaridad en este programa a lo largo de tantos años.

Han sido para mí, presencias vivas, mágicas. Son para mí seres queridísimos que forman parte de una familia. Lo mismo que mis compañeros a quienes quiero agradecer su apoyo, su presencia, su solidaridad. Han estado conmigo en momentos muy difíciles, como éste. Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles.

Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida. No exagero. Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender al menos momentáneamente... Qué les diré... Al menos momentáneamente estas conversaciones, han sido ricas, divertidas, inesperadas.

Han de decir ustedes, ¿y esta mujer qué hace después de que termine el programa? Salgo de aquí llena de ustedes, de su presencia, de su compañía".

Muere Cristina Pacheco a los 82 años

La periodista Cristina Pacheco, luego de despedirse de su programa en Canal Once, murió este 21 de diciembre a los 82 años de edad, en información confirmada por sus hijas Laura Emilia y Cecilia, quienes fueron procreadas del matrimonio entre la conductora de televisión y el escritor José Emilio Pacheco.

Descanse en paz, Cristina Pacheco.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.