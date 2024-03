VIDEO | Dan Schneider responde a 'Quiet On Set'; esto dijo sobre las acusasiones de abuso en su contra

Dan Schneider se disculpó este martes a través de un video de YouTube por las diversas acciones que le volvieron infame mientras era productor de Nickelodeon tras el lanzamiento del documental Quiet On Set: The dark side of kids TV, dónde el crew de producciones como iCarly, Drake y Josh y El show de Amanda hablan de los abusos de diversa índole que vivieron dentro de la creación del contenido infantil que marcó la infancia de miles de personas.

Después de que el documental se viralizara por las polémicas declaraciones donde Drake Bell reveló haber sido abusado de pequeño, Quiet On Set: The dark side of kids TV sigue dando de qué hablar, pues ahora uno de los principales acusados, Dan Schneider, habló sobre sus vivencias en Nickelodeon y se disculpó con todos los involucrados en sus producciones que llegaron a sentirse acosados por él de una u otra manera.

Esto dijo Dan Schneider sobre 'Quiet On Set' y su tiempo en Nickelodeon

En primer lugar, Dan Schneider se disculpó por los masajes que solicitaba a sus empleados, así como el modo en el cual estallaba contra su equipo, así como los oscuros chistes que hacía en el cuarto de escritores de Nickelodeon. Sin embargo, defendió los chistes adultos que formaron parte de los programas:

"Todos estos chistes de los que estás hablando que el programa cubrió durante las últimas dos noches, cada uno de esos chistes fue escrito para un público infantil, porque los niños pensaban que eran graciosos. Ahora tenemos algunos adultos que los miran 20 años después a través de su perspectiva, y los están mirando y dicen 'Sabes, no creo que eso sea apropiado para un programa infantil'. No tengo ningún problema con eso. Si así se siente alguien, cortemos esos chistes del programa, tal como lo habría hecho hace 20 años", dijo Schneider.

Asimismo, señaló que los familiares y adutos tenían voz y voto sobre lo que sucedía en los programas, por lo cual si alguien hubiera señalado que algo era inapropiado, no había tenido problema en cortar el contenido, pues aseguró que la seguridad de los niños era importante para la producción.

Asimismo, negó las acusasiones realizadas en el documental Quiet On Set: The dark side of kids TV, donde lo acusaban por pagar mal a sus empleadas mujeres, al señalar que no era responsable de ese aspecto. También negó las acusasiones de actores afroamericanos que señalan sentirse segregados por su color de piel, ya que Schneider asegura que la diversidad siempre fue importante en sus shows.

¿Por qué Dan Schneider salió de Nickelodeon?

El productor es conocido por haber sido el creador de series como Drake & Josh o El show de Amanda. Sin embargo, su nombre se volvió infame después de que se revelaran diversas imágenes y videos en donde muestra comportamientos extraños con las actrices juveniles de sus series, como Amanda Bynes, Ariana Grande y Jennette McCurdy.

Asimismo, señalaban que Dan Schneider creaba una tensión incómoda en la producción por tener malas actitudes en la misma y agregaba chistes sexuales en el contenido infantil que se transmitía en Nickelodeon.