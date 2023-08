(VIDEO) Daniela Luján y Martín Ricca reaparecen juntos cantando 'El Diario de Daniela'

Estamos a unos días de que se lleva a cabo uno de los shows más esperados del año: el 2000's Pop tour, que congregará a un puñado de artistas que cautivaron a las audiencias a principios del milenio.

Ante la fiebre de volver a ver a las bandas y artistas que conquistaron a todos los jóvenes y niños de la primera década del milenio, los fans están al pendiente de todo lo que pasa entorno a este magno evento.

A través de la cuenta del show, se viralizó un clip en el que se puede ver a Daniela Luján, la protagonista de El Diario de Daniela, junto a su coestelar, Martín Ricca, interpretando uno de los temas más populares de la televisión mexicana.

Daniela Luján y Martín Ricca aparecen interpretando uno de los temas más esperados por los asistentes al concierto. Ella luce un jumper claro y una blusa verde, con gorra y tenis, mientras que Ricca porta playera amarilla y unos jeans de mezclilla.

@2000spoptour ¡Se los teníamos que regalar dosmileros! 🥹🫶🏻 Nada más aquí, en nuestro Tiktok, podran escuchar con anticipación “El Diario de Daniela” 🙌🏻✨ ♬ sonido original - 2000’s POP TOUR

El clip generó miles de reacciones entre los internautas, quienes no sabían que Daniela Luján formaría parte del show, pues no estaba entre la lista de artistas confirmados. "Se me enchino la piel cuando empezaron la parte 'en el diario de Daniela', recordé mis tardes de niña sentada a la mitad de la cama de mis papas", escribió un internauta.

"Cuando no había preocupaciones, solo esperar las 4, la hora de la comida que mamá preparaba. Crecimos y hoy mamá ya no está, ahora eres la mamá", apuntaron en redes sociales.

El show se llevará a cabo el 5 de agosto y está compuesto por la telenovelas infantiles que cautivaron a miles de niños y niñas de principios del milenio, entre las que destacan "Cómplices al rescate", "Aventuras en el tiempo" y, por supuesto, "El diario de Daniela".

Síguenos en Google News

DGC