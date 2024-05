VIDEO | Danna Paola recibe una muñeca de María Belén en Brasil y así reacciona

Danna Paola se encuentra en una gira por Latinoamérica, donde ha llegado a diversos países como Argentina, Perú y más recientemente, Brasil. A pesar de vivir grandes polémicas en los últimos meses, la joven aún tiene una importante base de fanáticos y personas que la adoran y recuerdan por lo que ha hecho a lo largo de su vida.

Uno de los primeros proyectos por los que Danna Paola se volvió famosa fue por la novela de Televisa, María Belén. A pesar de que recientemente la cantante ha tratado de terminar con los lazos que la unen con lo que le hizo famoso, demostró que en realidad, de cierta manera sí que le guarda cariño a esa etapa de su vida.

Y es que aunque ahora la artista se refiere a si misma como solo Danna, miles de sus seguidores la conocieron en sus proyectos anteriores, como Patito de Atrévete a Soñar, Lucrecia en Élite y claro, María Belén en la serie homónima. Por ese motivo, en Brasil, la joven vivió un enternecedor momento.

te puede interesar ¡Nadie las quiere! Danna Paola dice que a ella y a Eiza González no las apoyan en su país

El tierno gesto de una fanática a Danna Paola

En el video, podemos ver a Danna Paola, vestida con una playera con gráficos de Brasil, unos jeans de mezclilla y una diadema, llena de emoción frente a un fan. "Estaba esperándola mucísimo", le aseguró la artista, mientras seguía bastante emocionada.

"No lo puedo creer, ¿es para mi?" le cuestionó Danna a su seguidora. Al tener la afirmación, le dijo, "no, guárdala, ¿cómo me la voy a llevar?", para posteriormente mostrar al resto de los presentes cómo se veía la muñeca.

Se trata de una muñeca de María Belén, el personaje que hizo Danna cuando apenas tenía 6 años y con el que se convirtió en la niña estrella que hemos conocido por décadas. Esta muñeca fue vendida en Brasil, pues al parecer la serie alcanzó bastante éxito en el país latino, motivo por el cual una fanática la conservó todo este tiempo.

María Belén es una telenovela infantil mexicana que vio la luz en el 2001, es la historia de una pequeña de seis años que recientemente ha perdido a sus padres adoptivos en un trágico accidente.

En esta ocasión, Danna Paola pudo finalmente descansar un poco del odio que en redes sociales recibe constantemente, pues en su mayotia, el público se mostró sorprendido por la existencia de la muñeca de María Belén y les agradó la rección emocionada y tierna de Danna.