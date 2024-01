El VIDEO del día que El Temach salió en Caso Cerrado antes de ser famoso

El Temach está siendo tendencia nuevamente por unas fotografías que están circulando de él en las que aparece antes de ser famoso y por las que lo acusan de ser gay, sin embargo, los usuarios también recordaron que el polémico influencer salió en el programa de Caso Cerrado con la Doctora Polo.

El influencer antes de dar consejos a los hombres fue actor y apareció en algunas producciones como Falsa Identidad y la foto por la que lo acusan de ser gay aparece con María Raquenel, Mary Boquitas, y él mismo la compartió con el hashtag “Vida de actor”.

Este es el capítulo de Caso Cerrado en el que sale El Temach

El Temach salió en el programa de Caso Cerrado, en donde supuestamente llevó a exponer un caso y se presentó como el demandante llamado Alejandro, quien fue a acusar a Antonio, por no dar resultados de una inversión que de 20 mil dólares que hizo su pare en una tienda de antigüedades.

El personaje del Temach reclama que Antonio no está dando ganancias de la tienda y que cambió a raíz de que conoció a un mujer (¿Estos son los orígenes del discurso del Temach?).

Según su personaje él compró unas piezas de antigüedades para venderlas y la novia de Antonio las rompió: “Le digo: ‘Antonio, fíjate de la mujer que tienes, yo ya no he visto dinero desde que esa mujer está aquí adentro, doctora, yo ya no puedo, yo le quiero ayudar. Vea como lo tiene le está chupando la sangre”, señaló Alejandro (El Temach).

Asimismo, el caso reveló que Alejandro estaba interesado antes en la mujer llamada Claudia, quien confesó que sí rompió las antigüedades en venganza porque aseguró que Alejandro se aprovechaba de Antonio y además la invitaba a salir constantemente.

El Temach llevó como testigo a Ramonito, un curandero que estaba haciendo un trabajo para sacar el espíritu del papá de Alejandro, quien ya había fallecido.