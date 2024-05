VIDEO | Fernanda Blaz acusa a Werevertumorro de serle infiel por dos años durante su relación

Tras seis meses de separación, Fernanda Blaz, la ex de Werevertumorro, cuyo nombre real es Gabriel Montiel, se lanza en contra de su ex pareja para acusarlo de haber tenido otra novia dos años antes de separarse.

En su momento, Werevertumorro fue quien dio la noticia sobre el fin de su relación con Fernanda Blaz y aseguró que la ruptura se dio un buenos términos, aunque varios comentarios en redes sociales hicieron dudar a los usuarios de estas declaraciones.

Esto porque con el paso del tiempo, tanto Blaz como Werevertumorro comenzaron a compartir el contenido que indicaría una posible infidelidad, información que ahora sería confirmada por la creadora de contenido, pues la joven revela la supuesta infidelidad del youtuber y aseguró que tuvo otra parteja por dos años y medio, mientras ellos continuaban en una relación.

Fernanda Blaz acusa a Werevertumorro de serle infiel

Fue por medio del video del tiktoker Eddy Nieblas que se viralizó la revelación de Fernanda Blaz sobre su relación con el influencer mexicano, Gabo Montiel y particularmente, el motivo detrás de su ruptura, la cual estaría ligada una infidelidad.

De acuerdo con lo que revela la misma Fernanda en un directo de Instagram donde usuarios le preguntan si no tenía la curiosidad de hablar con la nueva pareja de Gabriel,

"¿No te daba curiosidad hablar con la otra morra?" pregunta un seguidor a lo que Fernanda responde: "Pues si sigue con ella, como me va a dar curiosidad".

Además, parece ser que Fernanda indicó que su pareja anterior tenía una "doble vida", ya que tenía una relación de dos años y medio mientras seguían juntos. Blaz no se habría dado cuenta hasta casi el final de su relación, cuando decidió terminar con el youtuber de manera definitiva.

"Estuve con una persona 7 años de relación y nunca supe quien era esa persona... Yo si me hubiera enterado antes de que siempre me fue infiel jamás, jamás me hubiera quedado", indicó. Señaló también que su ex pareja nunca le pidió disculpas por la situación, aun cuando ella se enteró de la supuesta infidelidad.

¿Werevertumorro trató de pintar a Fernanda Blaz como la infiel?

Cuando terminó la relación entre Fernanda Blaz y Werevertumorro, en redes sociales ambos influencer realizaron una serie de indirectas, donde insinuaban que alguno de los dos había sido infiel.

En el video, Fernanda Blaz habla de cómo Gabriel Montiel comenzó a compartir contenido que hacía referencia a la mujer siendo infiel: ""Todavía no me enteraba de esto que les conté y empezó a subir como indirectas en TikTok queriéndome hacer quedar mal a mí como si yo hubiera hecho algo", señaló.