VIDEO | Caeli revela que casi fue abusada por un novio en el momento más difícil de su vida

La youtuber Caeli reveló en el episodio más reciente de Un Tal Fredo que uno de sus ex novios trató de abusar sexualmente de ella. La creadora de contenido que vivió el auge de su carrera durante los años dorados de YouTube México junto con Werevertumorro, Yuya y más, relató la experiencia traumática que vivió hace varios años de parte de una de sus parejas.

Caeli también contó algunos detalles sobre el video viral de 2019, donde señaló a Yao Cabrera y otros supuestos amigos por tratar de drogarla en una fiesta. En este sentido, revivió los aterradores momentos que asegura haber experimentado y cómo fue tratar de huir del peligro en aquella ocasión: “Yo empecé a tratar de zafarme y dije, ‘solo llega a la puerta’. Se pone un tipo enfrente y no me deja pasar. (...) Me aventé por las escaleras... salgo y la policía me agarra y yo me salvé”.

Sobre este tema del cual habló en el pasado, la también actriz señaló que fue muy complicado para ella el vivir con el recuerdo de lo sucedido: “Es muy difícil. Si es difícil para mí que me salvé, para muchas que no, se me hace tan duro y por eso quiero contarlo, porque ahí eran amigos”, indicó la mexicana, quien agregó que trató de denunciar a los jóvenes.

Caeli asegura que su ex novio trató de abusar de ella

En la misma reciente entrevista, Caeli mencionó que tras vivir esta experiencia tan oscura, trató de encontrar apoyo en su ex novio, aunque señaló que notó comportamientos extraños, pero que pensó “mi plan no es regresar con él, solo necesito este apoyo”.

“De la nada, me voltea, me baja los pantalones y se baja los pantalones él y estaba a punto de hacerlo. Yo le dije, ‘no lo hagas, la vas a cagar’ (...) Lo que me salvó, había un oso de peluche en la esquina... creo que el güey estaba metiéndose cosas o algo por esos cambios. De la nada voltea a ver al oso y me dice, ‘¿El oso tiene una cámara verdad? Me estás grabando’ y en eso me suelta. El güey en su trip y lo corrí de mi casa. Me duele tanto decir eso, pero ya está bien difícil confiar... El abrir tu corazón a alguien ya se me hace bien difícil y odio que alguien haya dañado esa parte de mí”.

La joven incluso señala que ya en el pasado, cuando ambos eran pareja, ella tenía la sensación de que él llegaba a tener relaciones con ella mientras estaba dormida, pero que cuando la youtuber lo trataba de confrontar, su pareja le negaba esto y la tachaba de loca. Esto ha hecho que se de cuenta de que es necesario “confiar en el sexto sentido”, aunque asegura que esto dañó por completo su sentido del romance y le ha hecho desconfiar de sus relaciones.

A pesar de ello, dejó claro que aquel novio fue “el amor de su vida” pues estuvo con él un año entero e incluso conocía a los padres de Caeli, quienes confiaban en él para que la cuidara, ya que ella vivió a su lado en Los Ángeles cuando trataba de conseguir la fama en el mundo de la actuación, la cual aseguró que fue una etapa bastante oscura en su vida.