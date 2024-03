VIDEO | Gomita denuncia a su padre en fiscalía de la CDMX por violencia: 'Temo por mi integridad'

La influencer Araceli Ordaz, conocida como Gomita, ha levantado una denuncia en la Ciudad de México en contra de su padre, Alfredo Ordaz, quien ya cuenta con una sentencia de cuatro años nueve seses, de un proceso previo, por el cual sin embargo sigue libre. Es por esto que la creadora de contenido vuelve a acercarse a la justicia mexicana, en búsqueda de que su progenitor cumpla con la ley por habela golpeado a ella y a su madre.

Fue durante un encuentro con la prensa que Gomita confesó que quería proceder en contra de su padre, ya que teme por su seguridad y asegura que cuando inició el proceso anterior, recibió una serie de amenazas y señaló la importancia de denunciar a su padre ahora, puesto que hace más de un año le dictaron sentencia y nunca pisó la cárcel pues ha realizado amparos.

Gomita llora tras denuncia en la fiscalía de CDMX contra su padre

Tras agradecer a la prensa por su presencia, la famosa señaló que llegó a la Ciudad de Mexico para levantar una denuncia contra su padre por los hechos ocurridos en la capital del país, ya que asegura que el juicio que se llevó a cabo en Hidalgo ya ha finalizado y está sentenciado. "No voy a permitir que de nuevo un narcisita, un manipulador, un violentador como él lo es, esté fuera" señaló al hablar de las críticas que recibió por dar a conocer los detalles detrás de la denuncia contra su padre.

Gomita aseguró que desea ser un ejemplo para sus seguidores al señalar "no soy el ejemplo de una chica que solo se opera, sino de una chica que no se calla y defiende a su familia". Además, mencionó que ella no destruyó a su familia por hablar, sino que le demostró a su madre que existe el amor propio y reveló la importancia de defenderse.

Gomita teme por su integridad, asegura

"Claro que tempo por mi integridad física y no solamente la mia" asegura y señala que en su momento, recibió una amenaza por parte de terceros; isn embargo, su intención es "que se haga justicia" y señaló que no se detendrá en su búsqueda por la justicia legal. Asimismo, asegura que respeta que sus hermanos "no puedan hablar del tema" y que desea detenerlos.