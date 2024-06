VIDEO | Kimberly Irene explota contra 'La Casa de los Famosos México' por no invitarla, 'pobre'

Kimberly Irene 'La Más Preciosa', ha sido duramente criticada en redes sociales después de que en un video se lanzó en contra de Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, uno de los reality shows más importantes en la actualidad.

Desde hace meses, se había dicho que en la próxima temporada de La Casa de los Famosos México, podríamos ver a una de las amigas de Wendy Guevara, puesto que la influencer fue el motivo principal detrás del éxito que tuvo la primera temporada del reality, al tener una personalidad tan carismática y agradable para el público en televisión.

Es así que en redes sociales se hablaba de la aparición de personajes como Karina Torres, Paulina Suárez o Kimberly Irene, dentro del reality. Sin embargo, Wendy Guevara ha dicho recientemente que los productores decidieron no incluir personas trans en esta ocasión para evitar que se repita la fórmula.

Kimberly Irene se lanza contra La Casa de los Famosos México

La reconocida figura del Internet, Kimberly 'La Más Preciosa', ha sido señalada recientemente por supuesto consumo de sustancias ilícitas y adjudican dicha adicción con el motivo por el que no tuvo la oportunidad de entrar a La Casa de los Famosos México en la segunda temporada del reality.

En ese sentido, un usuario de redes sociales le dijo a la leonesa que no fue seleccionada para el reality show porque la productora considera que es una persona que consume sustancias nocivas, ante lo que la mujer trans decidió defenderse y atacar a Noguerón.

Ay Kimberly.



Deberías de aprenderle un poquito a Wendy, resulta que la que está aquí perdida perdida, eres tú.



Hizo muy bien @ronogueron en NO ACEPTAR a Kimberly. pic.twitter.com/WHwCEQfauC — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 20, 2024

"Me comentaron que salió una chica diciendo que no, que yo no era elegida porque yo consumía sustancias tóxicas, nocivas para la salud, y dije ‘ay pobre, p*rra, ni que ella me las comprara, vive conmigo o criquea conmigo", señala la famosa.

Esto ha generado todo un debate en redes sociales, pues en su mayoría, señalan a la influencer por sus conductas e indican que la productora del programa tomó la mejor decisión.

Fue en una entrevista con Sale el Sol que Rosa María Noguerón explicó que decidieron desinvitar a Kimberly Irene de La Casa de los Famosos México para evitar grandes conflictos y mantener la integridad del programa, apuntando que las "múltiples polémicas con el consumo de drogas y estupefacientes", fueron clave para que no fuera considerada para el proyecto.