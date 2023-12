VIDEO | Mario Sierra pide respeto tras supuesto "romance" con Eleazar Gómez

Recientemente, Chisme No Like compartió las supuestas imágenes que podrían confirmar un romance entre Eleazar Gómez y Mario Sierra, pues ambos se ven muy cerca el uno del otro en un yate paseando. Cabe destacar que el actor se encuentra actualmente comprometido con Jeni de la Vega, a pesar de las serias acusaciones que lo llevar a estar un tiempo en prisión por violencia doméstica contra Tefi Valenzuela, su ex pareja.

Ante esta situación, en redes sociales han circulado una serie de notas y opiniones en las cuales se habla de cómo el activista Mario Sierra sería el tercero en discordia en la relación de pareja de Eleazar, a pesar de que en las fotos no existe una imágen que los muestre en alguna pose comprometedora o que indique que podrían estar en efecto, en una relación, aunque para muchos su comportamiento fue "cariñoso".

Foto en el yate de Eleazar Gómez y Mario Sierra. Especial

¿Qué dijo Mario Sierra respecto a la polémica?

A través de las redes sociales, el activista se pronunció respecto a la situación al hablar sobre los medios de comunicación, pues señaló que varios periodistas se habían acercado a él para confirmar lo que se ha dicho en redes sociales y a través de portales de noticias.

"He decidido mantener mi vida privada, lo más privada posible" señaló Salas y continuó "si yo me decido a hablar sobre mis temas personales, no sería justo para otras personas" debido a que no le parece adecuado hablar de terceras personas y señaló que él decide sobre qué temas hablar.

Además, explica que desde hace mucho su enfoque no está en sus relaciones sentimentales, sino en representar adecuadamente a la comunidad LGBT+ en la política mexicana, pues cabe recalcar que el activista es abiertamente homosexual y apoya las causas en pro de grupos vulnerables, lo cual es el foco principal de su actividad.

"Vale mucho más la pena que me presten una cámara, que me presten su atención para hablar de lo que más necesito hacer" explicó. Sin embargo, dijo que posteriormente podría llegar a hablar de ese tema y recalcó que hay que evitar las especulaciones, así como lastimar a otras personas.

¿Qué ha dicho Eleazar Gómez?

Eleazar se ha mantenido en silencio total y no ha dado ninguna declaración sobre los diversos rumores. Ante esta situación, el público asegura que probablemente sí haya una relación entre los dos sujetos, puesto que Mario tampoco negó nada a través de su comunicado en video.

Por otro lado, el público recuerda el tema "Sodio" de Danna Paola y han comenzado a resurgir los rumores antiguos donde señalaban que la cantante se inspiró en su pareja de Atrévete a Soñar para escribir el tema de una relación que termina porque el hombre confiesa ser homosexual.