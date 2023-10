¿Jeni de la Vega está embarazada? Esto reveló la novia de Eleazar Gómez

Jeni de la Vega, una ex de Peso Pluma que ahora se va a casar con Eleazar Gómez, respondió a los rumores de que estaría embarazada del ex presidiario encerrado por haber golpeado a su ex Tefy Valenzuela, y reveló algunos de talles de su vida con su futuro y violento esposo.

Fue hace un mes cuando Jeni de la Vega confirmó que se va a casar con Eleazar Gómez, noticia que sorprendió absolutamente a todos por la violenta naturaleza de Eleazar Gómez y sus antecedentes penales.

Pese a las advertencias la conductora afirmó que ama a Eleazar y que ella no es nadie para juzgarlo por su violento pasado, pues con ella ha sido un caballero.

“Yo no voy a defender a nadie ni voy a meter las manos al fuego por nadie, yo hablo conforme a mi experiencia y lo que yo he vivido con él es completamente diferente a lo que han dicho anteriormente", afirmó Jeni.

Esta semana, periodista del chisme Alex Kaffie afirmó en su Twitter (ahora de X) la ex de Peso Pluma estaría embarazada de Eleazar Gómez, cosa que le dijo Liz López, quien fuera jefa de información del programa “Suelta la sopa”.

"¡EMBARAZADA! Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma y actual víctima ¡perdón! prometida de Eleazar Gómez está esperando un hijo de éste", Kaffie.

Con información de Liz López @lizz_lopezc pic.twitter.com/5gWucliIQ4 — Álex Kaffie (@Kaffievillano) October 25, 2023

Ante ello, Jeni de la Vega fue cuestionada por la prensa de farándula al respecto y sus palabras los dejaron helados.

“Este… solo les puedo decir es que el próximo año va haber muchas sorpresas. Lo que está pasando en mi relación son cosas muy bonitas. Me siento muy contenta, muy feliz, muy realizada. No puedo decir nada, pero muchas sorpresas vienen en camino”, le dijo al canal de YouTube ¡Qué buen chisme!, por lo que los rumores podrían ser ciertos, pues no los negó.