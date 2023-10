Critican a Raúl Araiza por decir que seguiría de infiel si no lo hubiean cachado: 'bien cínico'

Raúl Araiza desató indignación en las redes, pues afirmó que si su ex esposa no lo hubiera cachado siéndole infiel, hubiera seguido engañándola.

Durante la última edición del programa “Miembros al Aire”, los conductores volvieron a tocar el tema de la infidelidad que Raúl Araiza le hizo a su ex Fernanda Rodríguez, hecho del cual reconoció que no se arrepiente.

Cabe recordar que en 2015 fue cuando se hizo público que el “Negro” Araiza le fue infiel a Fernanda Rodríguez, con quien estuvo casado 24 años y de la que se divorció en 2019.

Raúl Araiza dijo en ese entonces trató de arreglar las cosas con una disculpa y diciendo que había cometido adulterio a causa de sus adicciones.

"Nada más dije: 'le falté el respeto a mi familia, le falté el respeto a mi mujer, que amo profundamente, pido una disculpa'. Actos de mal juicio dentro de mi adicción", dijo.

Ahora, el famoso recordó aquel episodio de su vida pero con otra perspectiva, pues dijo que sólo aceptó que había sido infiel porque le mostraron la evidencia de sus actos.

“Cuando ya hay evidencia, pues hay que aceptar el error que en mi caso tuve”, apuntó Araiza.

Tras ello, José Eduardo Derbez le pregunto que “¿si no hubiera habido evidencia hubieras seguido?”, a lo que Raúl Araiza le respondió: "Probablemente sí", dejando a todos anonadados.

"Sí hubo reparación del daño, el daño quedó, me equivoqué, es algo de lo más desagradable que he vivido en mi vida, porque además exhibí a la mamá de mis hijas, a quien voy a querer toda la vida, pero son errores que cometí”, remarcó.

Como era de esperarse, a los fans no les parecieron las palabras de Raúl Araiza, por lo que lo tacharon de cínico y nefasto.

"No sólo dañó a su esposa, también a la otra chica por que la sociedad siempre las culpa a ellas cuando es responsabilidad de dos y no es justo", “Ojalá a tus hijas no les toque alguien como tú”, "Que cínico, dice puede ser que sí" y “¿Error? No digas mmdas, duró 10 años con la amante, técnicamente era su segunda esposa”, le dijeron.