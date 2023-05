Raúl Araiza le dice exagerado al Burro Van Rankin por su despido de Miembros al Aire: 'se hace más pancho'

Todo apunta a que Jorge “el Burro” Van Rankin está siendo víctima de una de las traiciones más grandes en la televisión mexicana enfocada a público chavorruco, pues Raúl Araiza señaló que el ex conductor de Miembros al Aire hizo muchísimo “pancho” respecto a su despido, cuando lo que según él lo que pasó fue menos.

Cabe recordar que el Burro Van Rankin denunció, casi llorando, que fue despedido del programa sin justificación, lo cual resonó por lo dicho por el productor de la emisión, quien señaló que a él le dieron la orden de “hacer cambios”.

No obstante, Raúl Araiza señaló a la prensa, sin antes lamentar el despido del Burro, que Van Ranking ha exagerado respecto a la situación.

“Se hace más pancho de lo que hubo”, pronunció y justificando sus palabras diciendo que el Burro Van Rankin está ocupado en otros proyectos.

Raúl Araiza también destacó que, aunque la presencia de algunos conductores es importante, no son determinantes para el éxito que ha mantenido a 'Miembros al Aire' en el aire durante 14 años.

Finalmente, Araiza afirmó que “Miembros al Aire” sigue como si nada, pues a su parecer la gente ve el programa sin importar quienes sean sus conductores.

“En ‘Miembros’ no pasa nada. Como decía mi padre, la estrella siempre es el nombre del programa y ‘Miembros’ no soy yo, no es ‘El Burro’, lleva 14 años de mucho éxito. El Burrito es mi hermano, es así, claro que lo voy a extrañar como en ‘Hoy’ y seguimos hablando, pero nos reunimos cualquier día. Un ‘Miembros’ lo armas en cualquier lado juntando a 5 amigos”, externó Raúl Araiza.