El Burro Van Rankin asegura que Miembros al Aire 'se va a caer' sin él

Jorge “El Burro” Van Rankin fue despedido de “Miembros al Aire” y no está soportando, pues ese a que ya se dieron los motivos por los que le tocó a él cuello, el famoso afirma que el programa se va a caer sin él.

“Me pidió la empresa que hubiera cambios y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, no pasa nada”, explicó a la prensa Lalo Suárez, productor del programa, respecto al despido del Burro, lo cual podría significar que el ex amigo de Luis Miguel no genera rating, no es relevante y a nadie le importa.

Pese a ello, el Burro Van Rankin aseguró a “La saga”: “me acaba de quitar la chamba, de hecho, me corrieron de Miembros al Aire. Este programa está grabado el 1 de mayo, me corrió Damián Villar, que nunca me lo dijo, me corrieron sin ningún tipo de informe”,

Asimismo, Jorge Van Rankin sugirió que será reemplazado por Leonardo de Lozanne “y que le mando muchos saludos, él no tiene nada que ver”.

Finalmente, el Burro sentenció que “Miembros al Aire” fracasará sin él: “Se les va a caer el programa. Me corrieron de Miembros al Aire ¿Qué opinan? Ay, me cag* de la risa, pero sí está cabr** de no tener los huev** y decírtelo a la cara y hablarte ¿no?”, concluyó todo ardido.