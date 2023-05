VIDEO | Corren al Burro Van Rankin de 'Miembros al aire': 'Me duele que no den la cara'

El conductor de televisión Jorge “El Burro” Van Rankin denunció que lo corrieron del programa “miembros al aire”, luego de ser parte del elenco por más de 14 años.

A través de un video que publicó en su cuenta de instagram, El Burro Van Rankin señaló que lo despidieron sin ninguna explicación y que en los pastillos de la televisora fue que le anunciaron que ya no formaría parte de los presentadores del programa de Unicable.

“Voy a hacer un live de mi salida de Miembros al aire, voya explicar la decisión o la forma en la que hicieron las cosas que s eme hace un poquito desagradable, me corrieron en el pasillo sin darme una explicación, después de 14 años”, dijo El Burro Van Rankin.

El presentador dijo que solo aparecerá en un par de programas más porque ya están grabados, pero que ya no estará en el “Miembros al aire”, por una decisión que ni él sabe.

“No me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin yolanda marica’, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas", concluyó su mensaje en redes sociales.

Pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben El Burro Van Rankin

Usuarios expresan apoyo al Burro Van Rankin

Los usuarios de Internet le expresaron su apoyo al Burro Van Rankin y señalaron que él era la esencia de “Miembros al aire” y reconocieron que la idea original fue de él junto con Roberto Palazuelos.

“La idea que surgió gracias a ti y Roberto Palazuelos después de Big Brother VIP. Un grave error”, “Miembros al aire eras tú… los demás de puro relleno”, “Abrazote mi Burrito! Lo mejor siempre está por venir. Harás mucha falta”, “Que mal, a mi parecer tú eras la esencia del programa pero ni hablar, ya vendrán otras cosas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.