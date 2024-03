VIDEO | Novia de Nicandro Díaz revela detalles sobre la muerte del productor: 'yo gritaba'

Una semana después de la muerte de Nicandro Díaz, la cual sacudió por completo al mundo del espectáculo, su novia Mariana Robles rompió el silencio respecto a lo que había ocurrido mientras ambos pasaban sus vacaciones en Cozumel. Fue a través de una entrevista que la joven dijo tener muchos bloqueos sobre lo que había ocurrido desde aquel día, por lo que desconocen los detalles referentes a por qué se accidentaron y cuál fue la causa de muerte del famoso.

Mariana, la novia de Nicandro Díaz, decidió contar su versión sobre los hechos de aquel día, los cuales son un poco diferentes a los que forman parte del expediente policiaco. La mujer tiene varios moretones en el rostro y un collarín debido al accidente. Esto fue lo que dijo respecto a cómo sucedió el accidente de acuerdo con su perspectiva.

Mariana, novia de Nicandro Díaz, relata los momentos tras el accidente

"Fuimos a comer y cuando regresábamos íbamos en una moto de esas chiquitas, que ni me acuerdo del color, era alquilada, sí llevábamos casco" contó Mariana y señaló que ella llevaba una gorra abajo de la protección, lo cual generó que el golpe se amortiguara para ella. Además, mencionó "venía abrazándolo, yo soy chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire" recuerda sobre los momentos anteriores al lamentable accidente.

"La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado, justo en un como precipicio, acostado y me acuerdo que yo gritaba" relata y agrega que había gente a su alrededor mientras ella pedía ayuda y el socorro de una ambulancia. La joven aseguró que en ningún momento hubo un animal que se le estuviera cruzado, aunque señala que por el modo en el que estaba acomodada no podía ver muy claramente lo que sucedía.

EXCLUSIVA I Mariana Robles revela a Maxine Woodside (@maxwoodside) todos los detalles que recuerda del accidente con Nicandro Díaz: “Hasta volteó y me dijo: 'Ay, qué fina te ves mi amorcito'. Es algo que siempre me voy a llevar”. #TodoParaLaMujer pic.twitter.com/00wrzv4Ne8 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 25, 2024

"Me acuerdo que en la ambulancia, algo le vi en la pierna, como sangre, tenía como unos coágulos que no sé decir si eran en la pierna o de otra parte del cuerpo, me acuerdo que le gritaba al paramédico 'por favor quítenle eso, quítenle eso' (...) ya no recuerdo nada", contó. Asimismo, negó que falleciera durante la cirugía, pues asegura que Nicandro Díaz salió de la cirugía y murió un día después.