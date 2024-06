VIDEO | ¿Es Omar Chaparro? Captan a hombre bailando en el centro de la CDMX

Se viralizó un video de Omar Chaparro bailando en el centro de la Ciudad de México. El artista, conocido por su participación en películas como No Manches Frida, así como sus facetas de comediante y cantante, sorprendió al público en un momento de pura espontáneidad dónde demostró que no tiene miedo a divertirse. Además, muchos no reconocieron al famoso en primer lugar.

No cabe duda que Omar Chaparro es un personaje interesante del entretenimiento mexicano, pues es un actor bastante querido por el público, a pesar de que muchos le tiren hate por el tipo de comedia que realiza. A pesar de todo, él sabe que lo más importante es ser feliz.

En redes sociales, se publicó un video donde aseguran que el comediante decidió saltarse todas las normas y ponerse a bailar, aunque muchos dudaron de si en realidad podría ser él o no, pues les pareció que era una persona completamente diferente.

Captan a un hombre bailando en el centro de la CDMX

El centro de la Ciudad de México está lleno de vida, con cientos de chilangos recorriendo diariamente las ocupadas avenidas y calles que lo rodean. Asimismo, hay lugar para el espectáculo y la diversión, pues en el pasado, hemos podido ver a personas bailar al ritmo de la música de bandas que tocan temas de rock y otros tipos de música.

Ahora, Omar Chaparro aprovechó la música en la Alameda Central para sacar sus mejores pasos en compañía de una mujer de la tercera edad que se encontraba sentada en una de las banquitas.

Vestido con unos jeans grises, playera blanca y con una sudadera en la cintura, el conductor se acercó a una señora de cabello blanco para levantarla de su asiento y así, bailar un poco con ella al ritmo de "Qué Bello".

Omar Chaparro, irreconocible para algunos, bailando en el centro de la CDMX

Muchos usuarios de redes sociales se cuestionaron si en verdad se trataba de Omar Chaparro o era una persona muy parecida, pues les pareçia un poco irreal ver al artista en un momento tan surreal. Sin embargo, el actor luce el cabello estilo militar y canas desde hace un par de meses, como parte de un nuevo estilo para una película de acción de Prime Video.

El público incluso confundió al famoso con un hombre apodado 'El Rambo' que siempre se encuentra en esa area del centro histórico en la Ciudad de México y baila al ritmo de la música que suene. Sin embargo, resultó que en efecto, se trataba de Chaparro.

Las opiniones se dividieron, entre quienes comentaron cosas como "las pelis ya no dejan" y quienes mostraron su amor por Omar Chaparro con comentarios como "qué guapísimo es".