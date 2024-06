VIDEO | El príncipe William de Gales hace divertido baile durante concierto de Taylor Swift

Parece ser que la realiza británica es swiftie, pues este fin de semana, se captó al príncipe William con sus hijos en el concierto de Taylor Swift y destacó en redes sociales, el divertido baile del príncipe de Gales. No cabe duda que la artista americana es una de las favoritas en la industria musical.

Taylor Swift se encuentra actualmente en Europa para presentar The Eras Tour y acaba de terminar su paso por Inglaterra, donde tuvo a grandes personalidades como asistentes del evento. Al concierto asistieron personajes como Sir Paul McCartney y el Príncipe de Gales, William, en compañía de sus hijos.

El público celebró el buen recibimiento que tuvo la artista en la capital del país, así como las apariciones especiales de Travis Kelce y Gracie Abrahams para acompañarla sobre el escenario del Wembley Stadium, la famosa señaló que regresará en agosto para cinco presentaciones más.

El príncipe William de Gales disfruta del concierto de Taylor Swift

El príncipe William de Gales asistió junto a sus hijos al concierto de Taylor Swift este 21 de julio, con la intención de celebrar sus 42 años. El miembro de la realeza, incluso se tomó varias fotografías en compañía de la multipremiada cantautora y junto al jugador de fútbol americano, Travis Kelce. El momento fue compartido por la famosa y por el integrante de la realeza.

Taylor Swift con el príncipe de Gales y Travis Kelce. Foto: Instagram

Sin embargo, el momento que destacó en redes sociales fue un video en el que podemos ver al príncipe bailar al ritmo de "Shake if Off". No cabe duda que el hijo de Lady Di, disfrutó como nadie el recital, de acuerdo con lo que se puede ver en el clip de varios segundos.

En definitiva, generó sorpresa ver al futuro rey bailar con tal ánimo y fuera de los protocolos que conocemos rigen a la Familia Real Británica. Esto generó recuerdos de la época más rebelde de William, cuando conoció a Kate en la universidad y juntos iban a alocadas fiestas que los paparazzis fotografiaban.

Un usuario de TikTok compartió el video que rápidamente se viralizó sobre el prínicpe Wiilliam bailando una canción de Taylor Swift, mientras que la audiencia en el estadio corea con emoción la letra de la canción.

"Jamás pensé que me tocaría ver al príncipe William en The Eras Tour disfrutando de Shake It Off", "exactamente, Lady Di sería swiftie", "solito trae su desmadre jajaajaja, amo", "sus hijos lo acompañaron a él parece", "sacúdalo príncipe, sacúdalo", "eso alócate mi rey" y "de día chica swiftie, de noche príncipe", son algunos de los mensajes.

En definitiva, el video del príncipe William de Gales bailando "Shake it off" en The Eras Tour de Taylor Swift ha causado emoción entre la audicencia, pues celebran el buen ánimo del famoso al verlo disfrutar de la música de la artista americana.