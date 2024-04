VIDEO | Yahir destrozado al hablar de su hijo Tristán, asegura que trató de ayudarlo con sus adicciones

Durante una entrevista con Isabel Lascurain, Yahir compartió el camino que ha atravesado debido a las adicciones de su hijo, Tristán Othón, que no hace poco se ha visto envuelto en una extraña polémica donde aseguran que vive en la calle y ha sido pareja de Carlos Rivera, algo que el joven de apenas 26 años salió a desmentir otra vez de un corto video que publicó en las redes sociales.

Yahir asegura que es la situación que atraviesa su hijo Tristán se ha vuelto inmanejable, pues el polémico joven es conocido por consumir drogas de manera constante, además de haber incursionado a Onlyfans, donde hace contenido sexual con otros hombres.

Cabe destacar que Tristán ha dejado claro en el pasado el cómo le ha afectado tener a Yahir como padre, pues en más de una ocasión he asegurado que es algo que no pidió; sin embargo, el ex participante de La Academia indicó que ser padre es uno de los mejores aspectos de su vida.

Así trató de ayudar Yahir a su hijo Tristán para curara sus adicciones

El ex académico expresó que su único recurso ante este tipo de circunstancias ha sido buscar orientación profesional para entender la naturaleza clínica de las dependencias de su hijo, a quién anexó durante tres años y sacaron pensando que había estado tiempo suficiente en recuperación sin saber que las dos semanas recaería.

“Definitivamente, como padres, esta situación nos rebasó. La solución que encontramos fue acudir por ayuda profesional. Nos dirigimos a centros de rehabilitación buscando un entorno donde él pudiera estabilizarse, detoxificarse, adquirir fuerza espiritual y, de igual manera, educarnos acerca del proceso clínico que esto implica”, detalló Yahir mientras se le rompía la voz.

“Nos enfrentamos al entendimiento de que no podemos forzar el cambio en nadie; eso simplemente no nos corresponde. Hicimos cuanto estuvo a nuestro alcance”, agregó.

Yahir admitió que como padre cometió varios errores, como internar a su hijo Tristán a cinco diferentes centros de rehabilitación sin que él se lo pidiera a él ni a su madre: “Hasta hoy, no ha admitido que necesita ayuda. A pesar de su fuerte carácter, jamás me ha pedido ayuda”.

De este modo, el cantante responde a las severas acusaciones de las que ha sido víctima, pues en el pasado han señalado a Yahir y a la madre de Tristán por no haber cuidado como debían al joven, lo cual lo habría llevado a volverse adicto a las sustancias ilícitas, además de que el público asegura que tampoco hicieron nada para curarlo de sus adicciones.