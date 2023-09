Viggo Mortensen encabeza el Festival de Cine de Morelia

Todo está preparado para la edición 21 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) que este año tiene entre sus grandes apuestas a Viggo Mortensen, quien visitará la ciudad michoacana con la película The Dead Don’t Hurt. Será el encargado de inaugurar el encuentro fílmico con este western feminista filmado en México, en el que el director también escribió el guion, actúa y compuso la música.

“Es una película maravillosa que tuve la oportunidad de ver… Estamos muy contentos con su presencia”, resaltó Daniela Michelle, directora del FICM, ayer en conferencia de prensa.

Señaló que pese a las restricciones que hay por las huelgas en Hollywood, Mortensen puede venir ya que también es el director de la cinta.

En esta ocasión, entre las películas nacionales destacadas en competencia están A cielo abierto, escrita por Guillermo Arriaga, dirigida por sus hijos Mariana y Santiago, que participó en la sección Orizzonti del Festival de Cine de Venecia; Desaparecer por completo, de Luis Javier Henaine, relato de terror que se vio en uno de los encuentros más importantes del género, Fantastic Fest; Tótem, de Lila Avilés, que pasó por el Festival de Cine de Berlín; Valentina o la serenidad, de Ángeles Cruz, que recientemente se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Toronto; y El eco, de Tatiana Huezo, que es el esperado regreso de la directora al cine documental.

Fuera de competencia sobresalen Los asesinos de la Luna (Martin Scorsese), presentada por el cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto; Pobres criaturas (Yorgos Lanthimos), reciente ganadora del León de Oro a Mejor Película en el Festival de Cine de Venecia; Perfect Days, del veterano director alemán Wim Wenders; lo nuevo de Taika Waititi, Gol gana; Memoria, del realizador mexicano Michel Franco y premiada con la Copa Volpi a Mejor Actor para Peter Sarsgaard en el Festival de Cine de Venecia; y Perdidos en la noche, que tendrá una función especial en la que estará su director, Amat Escalante.

Además, Frank Marshall, productor de clásicos como Indiana Jones y los cazadores del arca perdida o Volver al futuro, presentará su nuevo documental como director, Rather. Por otra parte, el popular actor mexicano Eugenio Derbez asistirá para presentar su nueva cinta, Radical. Igualmente, vale la pena mencionar los estrenos de The Holdovers (Alexander Payne), May December (Todd Haynes) y Robot Dreams (Pablo Berger), cuyos directores gozan de muy buena reputación por su filmografía hasta ahora.

También se proyectarán Anatomy of a Fall de la cineasta francesa Justine Triet y ganadora de este año de la Palma de Oro del Festival de Cine de Cannes, The Zone of Interest (Jonathan Glazer) que en el mismo evento fue distinguida con el Gran Premio del Jurado y Tiger Stripes (Amanda Nell Eu), la más reciente ganadora del Gran Premio de La Semana de la Crítica, sección paralela del encuentro cinematográfico francés.

El festival será del 20 al 29 de octubre de forma híbrida con proyecciones en FilminLatino y Canal 22, junto a funciones presenciales en Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Centro Cultural Universitario, Plaza Benito Juárez y Casa Natal de Morelos en Morelia, además del Teatro Emperador Caltzontzin y la Plaza Vasco de Quiroga en Pátzcuaro.