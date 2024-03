Vivimos en una ilusión de la privacidad: Gibrán Bazán

La privacidad es una ilusión? Ésa es la premisa de Nudus, el reciente filme del director mexicano Gibrán Bazán (Los rollos perdidos, Arritmia), una película de terror psicológico la cual plantea que con la llegada de las computadoras cuánticas millones de datos personales estarán a merced de los hackers.

La madre de todos los hackeos se avecina y sólo faltan cinco años, dice su director, quien asegura que “vivimos una neurosis noógena en el mundo” con las redes sociales.

“A nivel psicológico vivimos tiempos aterradores en las redes sociales, todos los días vemos noticias fuertes sobre este tema y la gente se lo toma a la ligera, de repente una persona se suicidó porque le publicaron en las redes sociales algo o porque le hackearon tal cosa. Vivimos una neurosis noógena en el mundo actual entre más sonreímos a veces. En Nudus, el personaje de Laura (Carla Hernández) tiene una vida pública, “pero en su vida privada es otra persona y eso se lo exponen las personas que la están interrogando”, dice el realizador a La Razón.

La película —que tuvo primero su estreno en Estados Unidos, donde la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las autoridades— compartió además cartelera con fuertes blockbusters.

La actriz mexicana Carla Hernández, en un fotograma del filme. Foto: Especial

“Les interesó bastante el tema, lo consideran muy actual, por eso nos pidieron estrenarla allá primero. estuvo exhibiéndose cuatro semanas compitiendo con blockbusters de alto nivel como Duna, Kung Fu Panda e Imaginary; que una película mexicana compartiera como la cuarta opción de estreno fue muy bueno y creo que se rompió un precedente”, destaca el cineasta.

Nudus resulta una trama perturbadora y claustrofóbica, en gran medida por la efectiva ambientación y actuaciones de la protagonista, Carla Hernández; al respecto Gibrán Bazán, quien también es productor y guionista del filme, señala que la cinta es además una apuesta por la buena actuación.

“Fueron dos años intensos de filmación, de refilmación de algunas escenas, de posproducción y fue muy satisfactorio el trabajo con los actores, porque es una apuesta por regresar a la buena actuación, fuera de efectos especiales muy marcados. A mí me decían ‘oye, tenemos el presupuesto, no hay problema por dinero puedes tener efectos más caros, digitales de DGI’ y no, yo quería algo muy artesanal, porque enriquece más la película que con efectos nivel Hollywood. Carla Hernández está al nivel de Juliette Binoche o de cualquier actriz de (Krzysztof) Kieslowski y es mexicana”, expresa.

Sayaka Yokoyama forma parte del elenco de la película. Foto: Especial

Nudus, que significa desnudo en latín, sigue el relato de una mujer, Laura, quien luego de despertar de un coma en un cuarto blanco, donde tiene inquietantes desdoblamientos cuánticos, se da cuenta de que todo lo que compartió en redes sociales, incluso lo que borró, ya no es privado.

“La idea se me hizo interesante, pero no la veía viable. Cuando Gibrán me empezó a decir ‘es que se viene un hackeo mundial’, pensaba que era un poco intenso, pero ahora me sorprendió porque se han conocido filtraciones de información en redes sociales. Sí estamos muy expuestos y nosotros les damos toda la información”, comparte Carla Hernández.

“Ésta es mi segunda película, conozco el trabajo de Gibrán, me gusta su creatividad, además le va a gustar a la gente, estamos acostumbrados mucho a las comedias y este género es suspenso. Afortunadamente he trabajado en TV, teatro y cine y cada uno es diferente”, señala.

En Nudus también actúan Alex Crusa, Sayaka Yokoyama, Myriam Behar y Vita Vargas. Se estrena en México el próximo 11 de abril.