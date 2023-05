Volverte a ver hace memoria histórica de los desaparecidos

Luego de recorrer un extenso camino por distintos festivales de México y el mundo, llega a salas nacionales el poderoso y conmovedor documental Volverte a ver, dirigido por Carolina Corral y producido por Magali Rocha. De acuerdo con la productora, se trata de “un documental que busca hacer memoria histórica; que no se nos olvide lo que pasamos, por lo que atravesamos”.

Volverte a ver sigue la historia de Tranquilina Hernández, Angélica Rodríguez y Edith Hernández, dos madres y una hermana de personas desaparecidas, miembros de los colectivos Regresando a casa Morelos y Familias resilientes Morelos. Como una espectadora silenciosa, la cámara acompaña a las tres mujeres durante su capacitación como peritos forenses para poder participar en la exhumación de más de 200 cuerpos que la Fiscalía de Morelos enterró en secreto.

Volverte a ver fue galardonado en 2021 como Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos de Colombia. Foto: Especial

En entrevista con La Razón, Magali Rocha detalló que en 2011 se involucraron con el tema de las desapariciones, cuando documentaban lo que sucedía con la llamada “guerra contra el narco”: “Cinco años después leímos la noticia de lo que estaba sucediendo en nuestro estado (Morelos), que era el mismo gobierno el que estaba enterrando personas y que era parte de la cadena de desaparición”, comentó a La Razón.

“Como dicen las mamás en la película: ‘Es una doble desaparición’, porque no solamente los desaparece el crimen organizado o no se sabe quién —no sabemos la primera vez quién fue—, pero la segunda vez, cuando llegan los cuerpos a estar en posesión del estado, éste mismo los desparece”, apuntó Rocha, quien señaló que lo ocurrido en Morelos les pareció sumamente indignante, por lo que se propusieron documentarlo, para que no quedara sólo en una noticia.

Carolina Corral, directora del largometraje, dijo en entrevista con este diario que fue cuando llegaron a la fosa de Jojutla que conocieron a las protagonistas de la historia: “Es ahí donde conocimos a las mamás y descubrimos su gran labor, tanto de haber descubierto la fosa, como de participar en las exhumaciones, ser testigas y cuidar el proceso”, señaló la documentalista.

“Fue en Jojutla donde decidimos que íbamos a documentar de una forma observacional y que queríamos transmitirle al público qué significaba estar a pie de fosa tantos días: convivir, conversar, reírse, discutir, llorar, reclamarle a las autoridades”, agregó Corral, quien apuntó que les pareció de suma relevancia registrar las declaraciones que las autoridades daban: “Nos dimos cuenta que estas conferencias de prensa, que se transformaban en mentiras día a día, era importante considerarlas y documentarlas como tal, para que el público se diera cuenta de las mentiras que tenía que tapar el mismo gobierno”.

Luego de su extenso recorrido por festivales como Docs MX, Ambulante, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Guangzhou International Documentary Film Festival y el China Festival Zanate, entre muchos otros, Volverte a ver llega hoy a salas de cine en México.

