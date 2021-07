Vuelve el glamour a Cannes entre alerta de cuarta ola de covid-19

Francia enfrenta el riesgo de una cuarta ola de Covid-19 a finales de julio debido a la progresión de la variante Delta del virus, pero esto no fue impedimento para que el glamour volviera al Festival de Cannes, que se inauguró ayer entre fuertes medidas de seguridad sanitaria, reencuentros entre personalidades destacadas del mundo del cine y discursos combativos en pro de la equidad de género y contra presidentes como Jair Bolsonaro y Vladimir Putin.

El Festival de Cannes no se pudo celebrar en 2020 debido a la pandemia: ayer el ánimo entre los asistentes fue de júbilo, pero en medio de un ambiente donde predominaron la precaución, los cubrebocas y los saludos con el codo.

El actor Adam Driver señaló que “el Covid sigue ahí, pero estar presente en el regreso del festival es un gran sentimiento de alivio y excitación”.

La tradicional alfombra roja regresó al encuentro cinematográfico y fue el único momento en que actrices, actores y cineastas se quitaron las mascarillas para posar ante las cámaras.

Jodie Foster recibió la Palma de Oro de Honor, de manos de Pedro Almodóvar. Foto: AP

La modelo Bella Hadid fue una de las figuras que desfiló en la alfombra roja y mandó besos a la distancia. Posó en medio de las escaleras del Palais, mientras a sus costados había guardias de seguridad con cubrebocas.

Previo a la proyección del musical Annette, cinta inaugural del festival, se vio desfilar a Jodie Foster con su esposa Alexandra Hedison; así como a los miembros del jurado presidido por Spike Lee y conformado por Myléne Farmer, Song Kang ho, Mati Diop, Mélanie Laurent, Jessica Hausner, Tahar Rahim, Maggie Gyllenhaal y Kleber Mendonça Filho.

Para algunos integrantes del jurado la proyección de Annette, de Leos Carax, fue su regreso a una sala de cine tras más de un año de pandemia. Mendonça Filho confesó tenía 15 meses sin ir al cine; al igual que Gyllenhaal.

alzan la voz. En la tradicional rueda de prensa del jurado, las mujeres, que son mayoría, reivindicaron más equidad en la industria, recordando que sólo una de ellas, Jane Campion, se ha llevado la Palma de Oro en toda la historia del festival por el filme El piano, en 1993.

La modelo Bella Hadid, posando ante las cámaras, ayer. Foto: AP

“Incluso en el seno de una cultura tan masculina, hacemos películas diferentes, explicamos las historias de otra manera. Vamos a ver qué pasa”, dijo la actriz Maggie Gyllenhaal.

El mensaje de Gyllenhaal no fue el único aguerrido, Spike Lee, el primer negro en ser presidente del jurado de Cannes, lamentó que la discriminación y abusos contra los afroamericanos persista.

Lamentó que hayan pasado 32 años del filme Do the right thing y los afroamericanos “siendo cazados como si fueran animales”, en referencia al asesinato de George Floyd a manos de policías blancos.

Lee también expresó: “mundo está gobernado por gánsters”, en referencia al expresidente Donald Trump y los mandatarios Jair Bolsonario y Vladimir Putin.

El dato: Las medidas de seguridad sanitaria incluyen la realización de pruebas PCR o de antígenos cada 48 horas o certificado de vacunación.