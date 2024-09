Wendy Guevara y Nicola Porcella reciben amenazas del papá de Agus Fernández: 'Se va a vengar de nosotros'

Wendy Guevara y Nicola Porcella revelaron que fueron amenazados por el padre de Agus Fernández, quien era su amigo antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2, pero cuyos desafortunados comentarios hicieron que el vínculo se viera afectado.

Los seguidores de La Casa de los Famosos México aseguraban que la actitud de Agus Fernández es completamente diferente a cómo se comportaron Nicola Porcella y Wendy Guevara cuando estuvieron en el aislamiento y por ello, perdió rápidamente el apoyo de los fans de los artistas.

A pesar de todo, el hombre argentino ha logrado permanecer en la competencia gracias a su destreza física, pues así ha ganado las salvaciones y pruebas de líder, lo que le permitió mantenerse fuera de la placa durante la mayor parte de la competencia.

Papá de Agus Fernández amenaza a Nicola Porcella y Wendy Guevara

Fue en un reciente directo mientras maquillaban a Wendy Guevara que la influencer reveló que tenía miedo de dejar solo en casa a Nicola Porcella, pues habían sido amenazados. Si bien Nicola le pidió que no diera nombres, ella señaló que ya se sabía quien era y dejó claro que era el padre de Agus Fernández.

“Este señor dijo que se va a vengar de nosotros, que nosotros nos vamos a quedar así. Cualquier cosa que nos suceda o que vengan a hacernos escándalo a la casa, pues yo me voy a ir en contra del señor", expresó la leonesa.

Además, mencionó que el hombre se dirigió a su mánager, Joel, para decirle que 'se las iban a pagar' los famosos. Ante ello, Nicola mencionó que a él le han preguntado qué hicieron ellos mal por Agus, si incluso llegaron a defenderlo.

Amenazaron a Wendy y a Nicola 😳😱🔥 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/d22orAtqZs — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 20, 2024

Por su parte, Wendy mencionó que las fans de Agus, quienes ahora atacan a sus amigos, los ven como los malos cuando no era así y explicó qué hacía Nicola para tratar de ayudar a su amigo.

“Tú siempre te lo llevabas a tus reuniones de trabajo para que lo metieran en algo. Yo siempre te dije: ‘Nicola ve tú solo, es tu reunión de trabajo’. No, me voy a llevar a este loco a ver qué le sale. Él por ser su amigo,” contó señalando a Nicola, y agregó: “Me da coraje porque no saben nada y no tiene necesidad de saberlo tampoco. Yo sí lo digo aquí. Si fuera cule**, como tanto dicen, ya le hubiera gritado eso en la cara (...) y en los en vivos.”

Ante ello, han surgido varios comentarios en redes sociales como "se meten con ellos por cámara nomás, no hay nada que temer", "el que lo amenazó fue el papá de Agustín. Igual esta amenazando a la agencia" y "el domingo sale el amigo y pondrá en su lugar a sus fans toxicas que lo único que hicieron es perjudicarlo".