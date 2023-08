Wendy Guevara revela la dura razón por la que tiene que ir a dos psicólogos: 'no me da vergüenza'

Wendy Guevara ha marcado un antes y un después en la televisión y la farándula mexicana, pero todo apunta a que fue a un gran costo, pues la famosa y próxima actriz de telenovelas reveló la dura razón por la cual tendrá que ir a dos psicólogos distintos.

Y es que la originaria de León, Guanajuato, señaló que desde que se coronó como la campeona indiscutible de “La casa de los famosos México” ha tenido que atender su salud mental con diversos especialistas.

Wendy el día de su victoria Especial

A través de una transmisión que hizo en sus redes sociales, Wendy Guevara se animó a hablar de manera pública de su salud mental, la cual mermó severamente tras su estadía en “La casa de los famosos”, espacio en el que estuvo cerca de dos meses compitiendo por un premio millonario.

Y la Perdida mayor confesó que tal es su estado que tendrá que asistir a dos psicólogos: uno mientras se encuentre trabajando en sus proyectos en la Ciudad de México y otro para cuando esté encuentre en León, Guanajuato, su tierra.

“Lo voy a tomar y no me da vergüenza. Lo platicamos muchas veces dentro de la casa Nico y yo, porque ya ven que tuvo depresión Nico y tiene razón, no da vergüenza. Quiero aprender a manejar todo esto bien, todo esto de que ustedes son personas que me siguen y me dan mucho amor, la mayoría…”, señaló Wendy Guevara.

Wendy Guevara Foto: Especial

“Eso me va a ayudar a sacar todo, a no nada más preocuparme por el qué dirán, por el qué no”, abundó la influencer.

Tras ello, Wendy le agradeció a todos sus fans todo el apoyo que le han dado e incluso les deseo buena fortuna y bendiciones: “que Dios se los multiplique mucho a ustedes y a sus familias”.