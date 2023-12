Wendy Guevara revela que en su infancia la atropelló una camioneta: "Se regresó dos veces hacia atrás para darme bien"

Una vez más Wendy Guevara decidió abrir su corazón, reviviendo uno de los sucesos más traumáticos de su infancia, esta vez consistente en un accidente que casi le arranca la vida a los seis años de edad, poco antes de que ingresara al jardín de niños.

En entrevista con Yordi Rosado, Wendy Guevara decidió hablar acerca de una ocasión en la que, por querer alcanzar a su hermano en la tienda y no voltear a ver hacia ambos lados de la avenida, acabó siendo embestida por una camioneta que le terminó por desprender casi todo el cuero cabelludo.

Según la narración de la ganadora de “La Casa de los Famosos México”, el conductor que estaba a bordo del vehículo que la arrolló decidió pasar encima de ella dos veces para asegurarse de que estuviera muerta, esto debido a que si tenía que correr con los gastos, le iban a salir más baratos los gastos funerarios que los médicos.

La camioneta me aventó y se regresa dos veces atrás para darme bien, dicen que porque es más fácil cuando fallece la persona que atropellas que los gastos médicos. Entonces hizo eso y se me llenó todo esto (el rostro) de piedras (...) Los doctores me abrían y me sacaban las piedritas así (con los dedos).