Werevertumorro asegura que rechazó entrar a La Casa de los Famosos México 2 y lo critican: 'Sería un mueble'

Werevertumorro es uno de los influencers pioneros en México, quien desde el auge de YouTube en 2012, ha estado en el mundo del internet como una reconocida figura. En los últimos años, la celebridad se ha dedicado a generar contenido y también a participar en la aclamada Kings League, con su equipo 'Peluche Caligari'.

Recientemente, fue por medio de un video de TikTok donde promociona su podcast 'Setsitime', que Werevertumorro, cuyo nombre real es Gabriel Montiel, confesó que La Casa de los Famosos México 2 lo buscó para participar en el programa, pero él rechazó la oferta.

Al parecer, el no participar en este proyecto no fue gratuito, pues Gabriel expresó que tiene un motivo real por el que decidió no participar en La Casa de los Famosos México 2, la cual es sin lugar a dudas un arma de dobla filo, pues puede impulsar una carrera o enterrarla.

Werevertumorro revela que rechazó entrar a La Casa de los Famosos

Fue en una conversación con uno de sus grandes amigos, conocido como Criss Martell, que Werevertumorro contó como La Casa de los Famosos lo buscó para entrar al reality, ante lo que él reaccionó con un rotundo "no", aunque sí preguntó por la cifra que se le daría, por pura curiosidad.

Gabriel Montiel asegura que el motivo por el que no pensó en participar, fue porque no estaba demasiado inmerso en el mundo del entretenimiento, sino en el deportivo, gracias a la Kings League. Cabe destacar que el contenido en las redes sociales del famoso sí está algo inclinado al deporte del balompié.

“En la primera yo estaba con el tema de dedicarme más al deporte que a la comedia, al entretenimiento y, gracias a que estuve metiendo más al deporte pues estaba más allá que para acá”, contó.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a la revelación de 'Werever' sobre su negativa al programa de telerrealidad, con comentarios, donde algunos mostraban su apoyo por la celebridad y otros no creían que lo que dijo sea cierto.

"Aunque lo hagan menos el Werever tiene más trayectoria que la mayoría que están ahorita en La Casa de los Famosos México 2", "díganle que sí", "mi tío al que no lo toman en cuenta", "las nuevas generaciones ya no saben quién es Werevertumorro" y "sería un mueble", son algunos de los comentarios al respecto.