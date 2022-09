Werevertumorro: Esta es la millonaria cantidad que perdió tras ser estafado (VIDEO)

Gabriel Montiel, conocido como el Werevertumorro, contó cuánto dinero perdió, tras haber sufrido estafa por parte de su manager.

Wewvertumorro ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que dio detalles sobre cómo fue su ascenso en YouTube y de cómo empezó ganado 15 dólares por video hasta cantidades millonarias debido a los shows en vivo que hacía.

Así fue la estafa al Werevertumorro

Gabriel Montiel dijo que en esos shows ganaba 4 mil pesos, mientras que los integrantes de su crew ganaban 2 mil 500. Y aunque para él estaba bien esa cantidad debido a que tenía inversión en su empresa en la que producían canales de otros creadores de contenido, fue el tío de Yuya quien le abrió los ojos y le dijo que no estaban correctas las cantidades.

Asimismo, dijo que el nombre de Werevertumorro nunca lo perdió en dicho pleito legal contra su exrepresentante, sino que alguien de su equipo lo había registrado ante el IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual) y por tal motivo el nombre de su empresa y canal siguió siendo suyo.

Lo único que, dijo, sí perdió fueron 15 millones de pesos: “Lo que sí no recuperé fue el dinero de los shows, mucho dinero. Tenía 25 años en ese entonces y yo creo que unos 10, 15 millones de pesos, primero de esos tiempos y de 21 años. Pero soy una persona que no gasta, si yo tuviera ahora 20 millones de pesos, no sé qué hacer".

Señaló que aunque hubo una disputa legal, él prefirió dejar las cosas así y ya no reclamar el dinero porque las autoridades estaban “amañadas” y probablemente tendría más qué perder él que su estafador.