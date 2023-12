Wonka triunfa en crítica y taquilla a pesar de ocultar que era un musical en su trailer

Parece que la estrategia de Warner Bros de ocultar el aspecto musical de su más reciente filme, Wonka, rindió frutos, pues no es un secreto que este tipo de películas no ha sido un gran éxito en los cines recientemente, motivo por el cual actualmente, películas como la antes mencionada o Mean Girls, la cual se estrena en 2024, han decidido esconder los números musicales espontáneos y las coreografías llamativas para sorprender a la audiencia una vez han comprado su boleto.

Afortunadamente, esta movida les ha resultado con la película del famoso chocolatero, pues ha recaudado 39 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, algo que sucedió en gran medida debido al nivel de atracción del joven actor Timothée Chalamet, quien colecta con Wonka su segunda película con el número 1 en taquilla esta temporada decembrina. Además, a nivel global, la cinta lleva 151 millones de dólares a una semana de estar en cartelera.

La primera cinta grande posterior a la huelga SAG-AFTRA en Hollywood tuvo un costo de producción de 125 millones de dólares, se ha proyectado en 4 mil 203 cines y es la precuela del clásico de 1971, Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate, la cual está inspirada en el libro del escritor Roald Dahl, genio de historias infantiles, pues es también la pluma detrás de Matilda.

La nueva película del clásico ha tenido buena recepción en audiencia y crítica, la reinterpretación de Chalamet del tema de Gene Wilder (el Wonka cinematográfico original), "Pure Imagination", se ha vuelto el himno en TikTok para hablar de la cinta y de la sorpresa de muchos, al encontrar que el actor también puede cantar.

El único estreno grande de esta temporada aparte de la película de Warner Bros. es Christmas With the Chosen: Holy Night, de Angel Studios, una compañía dedicada a crear filmes de temas cristianos, la cual ha recaudado 2.9 millones de dólares en 2 mil 94 cines.