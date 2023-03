Ximbo confiesa que le costó asumirse feminista

La rapera mexicana Ximbo confiesa que gracias a la convivencia con mujeres más jóvenes pudo romper con tabúes y asumirse feminista sin tapujos. Con ese arrojo, en su nuevo sencillo “El cardón” invita a “tumbar el patriarcado con tumbao, con música” y en su caso también, con rimas.

“Me costó años entender que el feminismo no era uno sino muchos, que podía tener mi propio feminismo conforme a mí me hacía sentir bien, me tomó mucho tiempo decir soy feminista, que antes era un tabú, pero de repente vi que las chavitas lo tenían asimilado, lo decían sin tapujos y lo ejercían, fue una de las cosas que me ayudó, ver ese empuje sin dudas, porque me costó trabajo asumirme feminista”, compartió la cantante en entrevista con La Razón.

Ximbo considera que se está viviendo un momento crucial en la música, porque a través de estos cruces generacionales se han generado cambios. “Me ha permitido soltar cosas que en mi generación eran difíciles, creo que este momento histórico que vivimos para la música es importante y se están logrando cambios con la música o a través de ésta, porque ha unido a varias generaciones. Hemos comprendido que la mejor manera de avanzar y lograr cambios a través de la música es abrazándonos, colaborando, aprendiendo de distintas generaciones y contextos que representamos cada una de nosotras”, apuntó.

En “El cardón”, Ximbo quiso cantar a las mujeres mensajes sobre la necesidad de sentirse seguras en el espacio público y de romper prejuicios sobre los cuerpos.

“La canción en general quiere hablar acerca de todas las mujeres, que caminemos seguras, lo cual tiene distintas acepciones, una es la seguridad, salir a la calle sin que haya violencia hacia mí, sin que haya más feminicidios, intimidaciones, porque a todas nos ha sucedido, eso es por un lado; pero por otro, es no verme atrapada en este círculo espantoso en el que sólo un tipo de cuerpo es aceptable, es perder la pena, poder movernos, bailar y gozar este cuerpo que habitamos”, compartió.

La canción es la segunda entrega de Ruta Mexicolombia, un disco en colaboración con Bhajan y Bungalo Dub. Fusiona el cardón, que es una cumbia de gaita de la música tradicional colombiana, con el rap y el hip-hop.

Quise alejarme un poco de las frases de consigna, de los clichés, es decir lo vamos a tumbar (al patriarcado) con la música, con el ritmo, con una cadera que se mueve con una rebeldía gozosa

Ximbo, Rapera

Dicha mezcla musical le permite plantear una rebeldía llena de gozo, muestra de eso es la frase “lo vamos a tumbar con tumbao”: “Me refiero al patriarcado, en esta canción quise alejarme un poco de las frases de consigna, de los clichés, aunque el concepto puede caer un poco en eso, es decir lo vamos a tumbar con la música, con el ritmo, el tumbar que tenemos en la cadera que es nuestro centro que nos ayuda a movilizarnos, una cadera que se mueve con alegría y una rebeldía gozosa es como creo debemos hacer todos estos cambios que creemos urgentes”, explicó.

Ximbo el próximo 19 de marzo subirá a la Carpa Intolerante del Vive Latino invitada por la banda QBO, lo cual le llena de emoción y de felicidad al saber que hay hombres que también están compartiendo espacios en los cuales aún sigue habiendo inequidad, como los festivales de música.

“Me parece importante que digan, 'queremos invitar a una mujer al escenario', creo que es una excelente contribución, hablando de estos temas de género me parece relevante que estén tomando estas decisiones de compartir también espacios de privilegio con mujeres… Estamos listos para romperla con todo en el Vive Latino cerrando la Carpa Intolerante”, apuntó.

Sin embargo, recalcó que hace falta que haya mayor equidad en los festivales de música y celebró que en estos momentos las mujeres estén creando sus propios espacios de resistencia para visibilizar su arte.

“En la música hay muchos puntos, a la mujer se le exige muchísimo más que a un hombre, tiene que verse de determinado modo, maquillarse, puede que decidas no hacerlo, pero sí te exige que te peines, tengas una ropa increíble, un montón de cosas que se suman a tu presupuesto y a tu trabajo mental y tiempo, un hombre puede salir con una sudadera y ya la hizo; siendo mujer te puedes encontrar un buen de violencias en el camino, por ejemplo, hay casos de chicas que se les ha acosado, se les ha exigido cierta cosa para poder tocar en un lugar, cada vez se ve menos porque ha habido mucha presión social”, aseveró.